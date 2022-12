B2 bei Heroldsberg: Zwei schwere Verkehrsunfälle führen zu Sperrungen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Zwei schwere Verkehrsunfälle auf B2 bei Heroldsberg: Rettungshubschrauber im Einsatz - unter anderem Kleinkind verletzt. Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Land mitteilt, ereignete sich auf der Bundesstraße B2 am Donnerstag, dem 15. Dezember 2022, gegen 17.35 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten.

Ein 71-jähriger Fahrzeugführer aus dem Nürnberger Land missachtete demnach an der Anschlussstelle Nürnberg-Nord beim Auffahren auf die A3 die Vorfahrt einer entgegenkommenden 61-Jährigen aus Heroldsberg. Hierdurch kam es zum laut Polizei zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Heroldsbergerin von der Fahrbahn geschleudert und kam abseits der Fahrbahn zum Stehen, heißt es.

Nach Unfall auf B2: Autofahrerin muss aus Fahrzeug geborgen worden

Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam auf der B2 zum Stehen. Die Fahrerin aus Heroldsberg musste durch die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Heroldsberg aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Die B2 war für eine Dauer von zwei Stunden in Fahrtrichtung Gräfenberg gesperrt. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Beide Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt und wurden zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstagmorgen (17. Dezember 2022) ereignete sich wiederum auf der Bundesstraße 2 bei Heroldsberg-Nord ein Verkehrsunfall mit zwei Autos, wie die Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt mitteilt. Die Feuerwehr bekam demzufolge um 9.39 Uhr die Alarmmeldung zum Verkehrsunfall auf der B2.

Zwei Autos mit insgesamt vier Verletzten seien vorgefunden worden, darunter ein Kleinkind. "Ein durch die Feuerwehr überreichter Teddybär linderte den Schrecken weitestgehend", heißt es. Nach Angaben der Insassen eines älteren Kombi, hatte das Fahrzeug eine Panne und stand auf dem Seitenstreifen, wonach ein aus Richtung Eckental heranfahrendes Fahrzeug den stehenden Wagen übersah und von hinten auffuhr.

Kleinkind bei Auffahrunfall verletzt: Fahrer übersieht Pannenauto -Rettungshubschrauber vor Ort

Bei dem Aufprall seien beide Fahrzeuge stark beschädigt worden. Die drei Insassen des stehenden Kombi, als auch der Fahrzeuglenker des auffahrenden Autos wurden dabei glücklicherweise nur leicht verletzt, so die Kreisbrandinspektion.

Alle vier Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Ein Notarzt kam mit dem Rettungshubschrauber an die Einsatzstelle. Die Feuerwehr leitete den fließenden Verkehr an den Anschlussstellen Heroldsberg-Mitte und Heroldsberg-Nord ab.

Die Fahrbahn der B2 wurde nach der Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeiinspektion Erlangen-Land von Splittern und Fahrzeugteilen befreit, wie es heißt. Nach Abtransport der Unfallfahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen, sei der Einsatz nach knapp einer Stunde beendet worden. Die Feuerwehr Heroldsberg sei mit fünf Fahrzeugen und knapp 20 ehrenamtlichen Kräften vor Ort gewesen. Zwei Rettungswagen, Notarzt mit Hubschrauber und der Einsatzleiter Rettungsdienst waren im Einsatz.