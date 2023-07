Ein Freizeit-Tipp, den vermutlich nicht jeder auf dem Schirm hat, aber nicht nur für Leseratten interessant ist: Die Stadtbibliothek Erlangen möchte allen Menschen ein Angebot zum selbstgesteuerten lebenslangen Lernen bieten und dich bei deiner persönlichen Freizeitgestaltung unterstützen. Hierfür gibt es unterschiedliche freie und niederschwellige Angebote. Die Bibliothek soll ein Ort sein, der allen Menschen einen Zugang zu Informationen bietet.

Wie nutze ich das Angebot der Erlanger Stadtbibliothek?

Die Stadtbibliothek Erlangen liegt im Herzen der Altstadt, direkt am Marktplatz. Seit 1971 ist die Stadtbücherei im Palais Stutterheim untergebracht. Zuvor gab es bereits unterschiedliche andere Standorte in der Stadt. Die erste städtische Bibliothek Erlangens öffnete im Jahr 1841. Bereits 1978 wurde eine Fahrbücherei eingerichtet; bis heute fährt die Bibliothek mit ihrem Bus wöchentlich 17 Haltestellen an. Der Bus ist mit rund 4000 Medien bestückt, die regelmäßig ausgetauscht werden. Nutzer*innen können über ein Bestellformular bestimmte Wunschmedien bestellen und bei einer der 17 Haltestellen abholen und sich so den Weg in die Innenstadt sparen.

Die Stadtbibliothek in der Innenstadt umfasst insgesamt 4 Abteilungen für Erwachsene, Kinder, Jugendliche und eine Musikbibliothek. Neben den Medien vor Ort, die physisch ausgeliehen werden können, gibt es auch ein großes digitales Angebot. Hier kannst du E-Books, Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften einfach auf einem digitalen Endgerät nutzen.

Alle Medien, die über die Stadtbibliothek genutzt werden können, sind im Online-Katalog einsehbar. Über die Mediensuche auf der Website können Nutzer*innen nach Titel suchen und deren Verfügbarkeit prüfen und für einen Euro vorbestellen. Mithilfe des Bibliotheksausweises kannst du auch über das umfangreiche Online-Angebot der Bibliothek verfügen.

Welche Angebote gibt es?

Das gesamte Angebot der Bibliothek kann von allen genutzt werden, die in Besitz eines Bibliotheksausweises sind. Die Mitgliedschaft ist für Kinder, Jugendliche unter 18, Inhaber*innen des ErlangenPasses und Ehrenamtliche der Leseförderung kostenfrei. Für alle anderen kostet die Mitgliedschaft für ein Jahr 17,50 Euro. Für Schüler*innen, Studierende ab 18 Jahren, Empfänger*innen von Grundsicherungsleistungen, Wohngeld, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen nach dem BAföG oder von Berufsausbildungsbeihilfe zahlen 8,00 Euro pro Jahr.

Alle Medien können 4 Wochen ausgeliehen werden. DVDs, Blu-rays, Musik-CDs und Zeitschriften müssen nach zwei Wochen zurückgegeben werden. Sind die Medien nicht vorbestellt, kannst du die Nutzungszeit nochmals verlängern. Wird die Rückgabe versäumt, entfällt eine Versäumnisgebühr in Höhe von 10 Cent bis 50 Cent pro Tag. Alle Gebühren kannst du online bezahlen. Mit der Bibliotheks-App hast du immer einen Überblick über deine ausgeliehenen Medien. Mit der App kannst du deine eigenen Merklisten erstellen, Medien vorbestellen oder ausgeliehene Medien verlängern - und sehen, wann du ausgeliehene Medien zurückgeben musst.

Die Bibliothek bietet auch Raum zum Arbeiten und Lernen. Im gesamten Haus gibt es kostenfreies WLAN und für Mitglieder stehen mehrere PC-Arbeitsplätze zur Verfügung, die zwei Stunden pro Tag genutzt werden können. Außerdem gibt es ein Kopiergerät, an dem du ab 15 Cent pro Seite Schwarz-Weiß-Ausdrucke und ab 50 Cent Farbkopien machen kannst.

Mehr als nur Bücher

Fast täglich finden in der Bibliothek Veranstaltungen statt. So gibt es unterschiedliche Lesungen für alle Altersgruppen in unterschiedlichen Sprachen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Räume der Bibliothek werden auch für Kunstausstellungen und Installationen genutzt, die regelmäßig wechseln.

Neben Veranstaltungen für Eltern und Kinder sowie Jugendliche gibt es auch ein Angebot für Senior*innen. Das "Lesen mit allen Sinnen" beispielsweise, soll Literatur barrierefrei zugänglich machen. Zweimal im Monat, jeden zweiten und vierten Freitag, von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr, bieten Mitglieder des SeniorenNetz Erlangen individuelle Beratung rund um den Computer, Tablet, Smartphone und Internet. Anmelden kannst du dich für diese Sprechstunden telefonisch unter der Nummer 09131 862355 oder an der Information in der Bibliothek.

Die Bibliothek ist aber auch ein Ort, an dem Menschen arbeiten und lernen, denn: Die Stadtbibliothek Erlangen bildet aus. In einer dualen Ausbildung werden Auszubildende hier zu Bibliothekar*innen. Darüber hinaus gibt es in der Bibliothek jedes Jahr einen Platz für den Bundesfreiwilligendienst im Bereich Kultur und Bildung. Außerdem engagieren sich zahlreiche Menschen ehrenamtlich in der Bibliothek. Die Ehrenamtlichen bieten unter anderem Lesepartnerschaften an oder tragen die regelmäßigen Leserunden in der Kinderbibliothek mit.

Informationen zur Stadtbibliothek Erlangen