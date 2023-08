Kunstpalais Erlangen: Ort der Kreativität und spannendes Ausflugsziel

Zeitgenössische Kunst im Herzen von Erlangen zu erleben: Das bietet dir das Kunstpalais. Das wechselnde Ausstellungsprogramm bietet etwas für jeden Geschmack. Wir verraten dir Wissenswertes rund um das Kunstpalais Erlangen.

Daten und Fakten rund um das Kunstpalais Erlangen

Das Kunstpalais Erlangen befindet sich im Palais Stutterheim am Marktplatz von Erlangen. Das Palais Stutterheim wurde zwischen 1728 und 1730 nach Entwürfen des markgräflichen Baumeisters Wenzel Perner erbaut. Hier die wichtigsten Informationen zum Kunstpalais auf einen Blick:

Unsere Top-Nachrichten des Tages für deinen schnellen Überblick am Abend. Nichts verpassen mit dem Top-Themen Newsletter täglich um 18 Uhr Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis

Adresse : Marktplatz 1, 91054 Erlangen

: Marktplatz 1, 91054 Erlangen Telefon : +49 (0) 9131.86 2735

: +49 (0) 9131.86 2735 Webseite : https://www.kunstpalais.de/de/121/Start.html

: https://www.kunstpalais.de/de/121/Start.html Öffnungszeiten : Dienstag und Donnerstag bis Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Mittwoch von 10:00 bis 20:00 Uhr.

: Dienstag und Donnerstag bis Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr. Mittwoch von 10:00 bis 20:00 Uhr. Eintrittspreise: 4 Euro, ermäßigt 2 Euro. Mit dem ErlangenPass oder dem Entdecker-Pass erhältst du freien Eintritt.

Mit der Deutschen Bahn kannst du das Kunstpalais sehr gut erreichen. Vom Bahnhof Erlangen ist das Museum nur knapp 5 Gehminuten entfernt. Reist du mit dem Auto an, kannst du das Palais über die Autobahn A73 erreichen. Hier musst du die Ausfahrt Erlangen Zentrum nehmen. Um Barrierefreiheit zu gewährleisten, gibt es in der Hauptstraße einen ebenerdigen Nebeneingang. Innen gibt es einen Aufzug, der es dir ermöglicht, die Ausstellungsräume barrierefrei erreichen. Zudem gibt es eine behindertengerechte Toilette.

Ausstellungen bis Ende Januar 2024 in Erlangen

Im Kunstpalais werden hauptsächlich bedeutende Kunstwerke aus aller Welt präsentiert. Die Kunstwerke stehen dabei immer mit aktuellen Diskussionen und Trends, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kunstwelt, in Verbindung. So soll garantiert werden, dass jede*r etwas mit der Kunst anfangen kann. Es gibt immer wieder wechselnde Ausstellungen im Kunstpalais. Pro Jahr gibt es auf den rund 500² Ausstellungsfläche vier bis sechs Ausstellungen mit klar gesetzten Schwerpunkten. Aktuell stehen diese beiden auf dem Ausstellungsplan:

Vom 21.07.2023 bis zum 28.01.2024: "High Five" . In der Ausstellung werden Druckgrafiken, Fotografien, Videoarbeiten und Installationen in ständig wechselnden Kombinationen präsentiert. Betont werden sollen hierbei die Aspekte der Bewegung und Vielfalt. Einzelne Künstler*innen erhalten temporäre Mini-Soloshows, in denen sie intensiver vorgestellt werden.

. In der Ausstellung werden Druckgrafiken, Fotografien, Videoarbeiten und Installationen in ständig wechselnden Kombinationen präsentiert. Betont werden sollen hierbei die Aspekte der Bewegung und Vielfalt. Einzelne Künstler*innen erhalten temporäre Mini-Soloshows, in denen sie intensiver vorgestellt werden. Vom 28.10.2023 bis zum 28.01.2024: "Ad Minoliti". Die Künstlerin Ad Minoliti stammt aus Buenos Aires und schafft mit ihrer spielerischen und farbenfrohen Kunst alternative Universen. Die experimentellen Installationen fordern binäre Vorstellungen und Gewohnheiten heraus. Sie sollen Besucher*innen inspirieren, eine lebendigere und hybride Version der Welt kennenzulernen. Themen ihrer Arbeit sind unter anderem der Modernismus, Animalismus und Queer-Feminismus.

Programm und Möglichkeiten für Besucher*innen

Im Rückblick kannst du dir ein Bild über die bereits vergangenen Ausstellungen machen. So gab es beispielsweise eine Ausstellung mit Werken von Simon Lehner und eine über die Filme und Gemälde von Rachel Maclean. Zum Kunstpalais gehört die Städtische Sammlung Erlangen, welche weit über 4.500 verschiedene Werke umfasst. Der Schwerpunkt der Werke liegt auf internationaler Kunst und fasst Grafiken, Multiples, Künstlerbücher, Fotografie und Videoarbeiten mit ein. Begonnen hat die Sammlung im Jahr 1966 und wurde durch Schenkungen sowie Ankäufe erweitert. Beispiele für Künstler*innen sind Vanessa Beecroft, Karl Bohrmann, Marcel Broodthaers und Rosie Gibbens.

Das Kunstpalais möchte sowohl bei Kindern als auch bei Jugendlichen, Erwachsenen und Familien das Interesse für zeitgenössische Kunst wecken. Aus diesem Grund gibt es zu den aktuellen Ausstellungen jeweils ein buntes Begleitprogramm für alle Altersgruppen. Das Begleitprogramm wird abgestimmt auf die Ausstellung, den Anlass und den Inhalt der Kunst. Durch Führungen, Kunstgespräche, praktische Workshops, Vorträge, Künstler*innenworkshops, Filmabende und Events für jede Altersklasse soll allen der Zugang zur Kunst ermöglicht werden.

Welche Angebote zeitnah stattfinden, kannst du im Kalender des Kunstpalais einsehen. Eine Besonderheit sind unter anderem die 60-minütigen Spezialführungen, bei denen der Inhalt und die Ausrichtung der Führung individuell auf die Teilnehmer*innen abgestimmt sind. Dazu gehört beispielsweise die Demenzführung in Kooperation mit dem Verein Dreycedern. Eine Anmeldung ist für die Führungen nicht erforderlich.

Kindergeburtstage und der Museumsshop

Suchst du nach einer besonderen Location für den Kindergeburtstag deines Kindes, könnte das Kunstpalais die Lösung sein. Unter der Anleitung einer*s professionellen Kunstvermittler*in erkunden die Kinder spielerisch die aktuelle Ausstellung. Sie betrachten die Kunstwerke genau und können anschließend, inspiriert von der Ausstellung, eigene Werke im Atelier des Kunstpalais kreieren. Passend zur Ausstellung werden Workshop-Themen angeboten, du kannst aber auch ein individuelles Wunschthema vereinbaren. Kuchen und Verpflegung müssen von den Eltern mitgebracht werden. Der Kindergeburtstag dauert in der Regel 2,5 bis 3 Stunden, es dürfen maximal 10 Kinder dabei sein. Inklusive Eintritt, Führung und Material kostet der Kindergeburtstag im Kunstpalais 115 Euro. Einen Termin kannst du unter per E-Mail an buchung-kunstpalais@stadt.erlangen.de oder telefonisch unter der +49 (0) 9131 86 2621 absprechen.

In enger Zusammenarbeit mit den Künstler*innen werden detaillierte Kataloge und Künstlerbücher hergestellt. Diese sind, wie die Werke selbst, individuell in Form und Inhalt. Möchtest du dir ein Buch, eine Grafik oder ein Multiple bestellen, kannst du dies online tun. Zudem findest du die Waren in den Ladenregalen im Kunstpalais. Bestellen kannst du per E-Mail an info@kunstpalais.de. Dabei solltest du unbedingt die Artikelnummern angeben.

Doch nicht nur Künstlerbücher gibt es im Museumsshop zu kaufen. Die Kurator*innen verwalten den Museumsshop, sodass hier einige auffallende und unkonventionelle Dinge angeboten werden. Ein Beispiel ist gehäkeltes Garn aus Japan, England und Australien. Weitere ausgefallene Artikel sind Geschirrteile aus alten Zeiten und lederne Kochschürzen aus den Niederlanden.

Fazit

Das Kunstpalais liegt im Herzen Erlangens. Sowohl mit der Bahn als auch mit dem Auto kannst du es gut erreichen. Dich erwarten jedes Jahr vier bis sechs neue Ausstellungen mit einem Begleitprogramm für alle Altersgruppen. Es lohnt sich, vor einem Besuch einen Blick auf die Homepage zu werfen und dir Informationen über stattfindende Events, Führungen und Co. einzuholen. Auch einen Kindergeburtstag kannst du hier feiern.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / iSAWcompany