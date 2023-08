Das Kunstmuseum in Erlangen: Eintauchen in die Welt der Kunst

Kunstmuseum Erlangen : In diesem Jahr folgen noch zwei Ausstellungen

: In diesem Jahr folgen Der Eintritt ist frei

Führungen werden auch speziell für Kinder angeboten

Das Kunstmuseum Erlangen bietet eine Plattform für regionale Künstler*innen und zeitgenössische Kunst. Du kannst hier eine Vielzahl unterschiedlicher Stile bestaunen und dich auf wechselnde Ausstellungen freuen. Wir stellen dir das Museum im Folgenden genauer vor.

Kunstmuseum Erlangen: Beschreibung und Angebot

Das Kunstmuseum Erlangen liegt unweit des Stadtzentrums, direkt an den Erlanger Arkaden. Das Ausstellungshaus fokussiert sich vor allem auf zeitgenössische Kunst, dient jedoch auch als Archiv. Es befindet sich im Loewenichschen Palais und wird von der Stadt Erlangen geführt.

Die kommenden Ausstellungen sind "Raum für Fotografie", vom 10. September bis 22. Oktober 2023. Die Ausstellung findet im zweijährigen Rhythmus statt und junge Künstler*innen aus der Region dürfen Fotografieren ausstellen.

Vom 12. November bis 10. Dezember in diesem Jahr folgt dann der Herbstsalon, dabei stellen Künstler*innen des Kunstvereins Erlangen e. V. ihre Jahresausstellung im Museum aus. Dabei werden verschiedene künstlerische Wege, Inhalte und Medien vorgestellt. Der Eintritt ins Museum ist generell frei, Spenden werden aber gerne entgegengenommen.

Die Geschichte des Kunstmuseums Erlangen

Das Kunstmuseum Erlangen wurde bereits 1989 ins Leben gerufen und hat sich als Ziel gesetzt, regionale Kunst aus der Oberpfalz und Franken vorzustellen. Seit 1998 existieren die Räumlichkeiten, zunächst wurden nur provisorisch Ausstellung durchgeführt, seit 2001 finden diese in regelmäßigen Abständen statt. Ein moderner Anbau hat die Fläche des Museums auf 300 m² erweitert. In den Jahren folgten viele Ausstellungen rund um verschiedenste künstlerische Formen, wie Malereien, Skulpturen, Grafiken und Fotografien.

Aber auch Kollektionen regionaler Sammler*innen wurden vorgestellt. So wurden weit über 150 Ausstellungen und 40 Publikationen realisiert. Statt einer ständigen Präsentation setzt man auf wechselnde Ausstellungen mit zeitgenössischen Leihgaben. Das Kunstmuseum verfügt jedoch auch über eine eigene Sammlung, die in den letzten 35 Jahren aufgebaut wurde und mehr als 20.000 Werke umfasst.

Neben klassischen Malereien, Fotografien, Zeichnungen und Grafiken gibt es ebenso spannende Karikaturen und Comics. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt auf Kunst, die nach 1945 von Künstler*innen aus dem fränkischen Raum umgesetzt wurde. Das Museum legt großen Wert auf eine stilistische Vielfalt, neben konstruktiven und figurative Werken finden sich dort auch informelle und abstrakte Arbeiten.

Führungen und Anfahrt: Alles auf einen Blick

Neben dem einfachen Besuch kannst du auch an öffentlichen Führungen teilnehmen. Die Termine dafür werden im Internet veröffentlicht. Gesondert lassen sich auch Gruppenführungen buchen, die sowohl in Deutsch als auch englischer Sprache durchgeführt werden. Diese Führungen kannst du telefonisch oder per E-Mail anfragen.

Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Programm für Schulen und Kindergruppen. Zu jeder Ausstellung wird vom Museum ein eigenes Programm für Kinder angeboten. Die Führungen für Schulklassen können sogar außerhalb der gängigen Öffnungszeiten stattfinden. Auch dafür bittet das Museum um eine vorherige Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail.

Es ist zu beachten, dass das Kunstmuseum Erlangen aktuell noch nicht barrierefrei zugänglich ist. Wer mit dem Auto anreist, kann im Parkhaus der Erlanger Arkaden oder der Henkestraße parken. Zudem befindet sich die Bushaltestelle Arkaden direkt vor dem Museum. Vom Hauptbahnhof Erlangen ist das Museum innerhalb von 10 Minuten zu Fuß erreichbar.