Thomas Kotzer hat die Kunde am Donnerstag erreicht, Er durfte Schreibwaren Ellwanger wieder öffnen. Foto: Bernhard Panzer

Schreibwarengeschäft am Marktplatz darf öffnen: Ausschlaggebend ist der Schwerpunkt beim Sortiment. Die Lieferdienste der in der Förder- und Werbegemeinschaft beteiligten Geschäfte sind auf der Homepage der Stadt verzeichnet.

Thomas Kotzer ist erleichtert: Er darf sein Geschäft, den Schreibwarenladen Ellwanger, nun doch öffnen. Diese Nachricht wurde ihm am Donnerstag übermittelt, sagte er am Abend am Rande der Stadtratssitzung im FT-Gespräch.