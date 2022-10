A73 bei Erlangen: Schwerer Unfall fordert mehrere Verletzte

fordert Karambolage mit sieben Fahrzeugen führt zu massiver Verkehrsbehinderung

führt zu Mitten im Berufsverkehr: Autobahn Richtung Bamberg stundenlang gesperrt

Richtung Bamberg Gaffer-Wahnsinn: Autofahrer filmen Rettungseinsatz - und sorgen fast für neuen Crash

Auf der A73 bei Erlangen hat sich am Mittwochnachmittag (12. Oktober 2022) ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach einer Karambolage zwischen Möhrendorf und Baiersdorf mit sieben Fahrzeugen musste die Autobahn in eine Fahrtrichtung für drei Stunden gesperrt werden - und das mitten im Berufsverkehr. Mehrere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Doch damit nicht genug: Einige Autofahrer filmten den Rettungseinsatz - die Gaffer verursachten dadurch beinahe einen weiteren Unfall.

Schwerer Unfall auf A73 bei Erlangen: Feuerwehr trifft auf "regelrechtes Trümmerfeld"

Der Unfall auf der A73 ereignete sich gegen 16.40 Uhr zwischen Möhrendorf und Baiersdorf in Fahrtrichtung Bamberg. Dies gab die Verkehrspolizei Erlangen in einer Pressemitteilung bekannt.

Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen musste der Fahrer eines Autos mit Anhänger verkehrsbedingt auf dem linken Fahrstreifen abbremsen. Ein weiterer Wagen fuhr leicht auf. Die beiden folgenden Fahrzeuge konnten rechtzeitig bremsen. Ein weiterer Autofahrer konnte dagegen nicht mehr halten. Er fuhr laut Polizei "mit so großer Wucht" auf das Fahrzeug vor ihm auf, dass dessen 28 Jahre alte Fahrerin eingeklemmt wurde.

Die junge Frau wurde laut Angaben der Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt "in ihrem total deformierten Kleinwagen" eingeschlossen. In der Folge fuhr noch ein weiterer Wagen in die Unfallstelle. Ein Fahrzeug wurde zudem durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Den Einsatzkräften der Feuerwehr Bubenreuth bot sich nach eigenen Angaben auf der A73 "ein regelrechtes Trümmerfeld".

"Verurteilen dies auf das Schärfste": Gaffer sorgen fast für weiteren Crash - Feuerwehr fassungslos

Unweit der Unfallstelle kam es obendrein zu einer äußerst dreisten Aktion, die beinahe zu einer weiteren Kollision führte. Grund waren demnach rücksichtslose Schaulustige. "Leider musste immer wieder von Einsatzkräften bemerkt werden, wie 'Gaffer' auf der Gegenfahrbahn mit ihren Mobiltelefonen die Rettungsaktionen filmten", berichtet die Feuerwehr Bubenreuth auf ihrer Facebook-Seite.

Die Polizei wurde demzufolge ebenfalls darauf aufmerksam und startete Ermittlungen. Durch die Aktion der filmenden Fahrer kam es fast zu einem erneuten Unfall in der Gegenrichtung. "Wir verurteilen dies auf das Schärfste", betonen die Bubenreuther Feuerwehrleute. "Das muss und kann nicht sein", geben sie eindringlich zu bedenken. "Stellt euch vor, ihr wärt der Verunfallte in dem Pkw und andere würden euch filmen."

Durch den Unfall auf der A73 bei Erlangen wurden mehrere Menschen verletzt. "Die eingeklemmte 28-Jährige wurde von der Feuerwehr befreit und kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus", teilt die Verkehrspolizei Erlangen mit. Fünf weitere Fahrzeuginsassen kamen demnach mit leichteren Verletzungen in Kliniken. Das Bayerische Rote Kreuz Erlangen-Höchstadt und die Kreisbrandinspektion Erlangen-Höchstadt berichten gar von insgesamt zehn Verletzten.

Nach Karambolage: Frankenschnellweg drei Stunden komplett gesperrt

Sechs der sieben beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der Frankenschnellweg für drei Stunden in Fahrtrichtung Bamberg komplett gesperrt werden. Dies führte im abendlichen Berufsverkehr rund um Erlangen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.