A3: Vollsperrung im Raum Erlangen und Fürth angekündigt - das sind die Umleitungen

In einer Pressemitteilung hat die Nordbayern GmbH & Co. KG für mehrere Bereiche der A3 eine Vollsperrung von Samstag (6. Mai 2023), ab circa 20 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag (7. Mai), bis etwa 23 Uhr, angekündigt.

Die Sperrung erfolgt im Zuge eines Grünbrückenbaus zwischen Heßdorf und Kosbach, der im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen durchgeführt wird. Für die Grünbrücke sollen im angegeben Zeitraum Betonfertigteile montiert und gleichzeitig an Überführungsbauwerken Beschichtungsarbeiten vorgenommen werden.

A3-Vollsperrungen im Raum Erlangen und Fürth - Umleitungen angekündigt

Im Zuge dieser Baumaßnahmen wird die A3 in Fahrtrichtung Nürnberg von der Anschlussstelle Erlangen-West bis zur Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden an der Anschlussstelle Erlangen-West ausgeleitet und über die Bedarfsumleitung U19 zur Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach geführt. Die Vollsperrung betrifft außerdem Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Würzburg. Sie erstreckt über das Autobahnkreuz Fürth/Erlangen bis zur Anschlussstelle Erlangen. Verkehrsteilnehmer werden am Autobahnkreuz Fürth-Erlangen zunächst über die A73 in Richtung Bamberg bis zur Anschlussstelle Erlangen-Bruck geführt und von dort über die Bedarfsumleitungen U78 und U80 zur Anschlussstelle Erlangen-West. Alle Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.

Zudem gab die Nordbayern GmbH einen wichtigen Hinweis für Besucher der Tank- und Rastanlage Aurach mit heraus. Sie empfiehlt, die Tank- und Rastanlage mit Fahrzeugen am Samstag (6. Mai 2023) bis spätestens 19 Uhr zu verlassen. Grund: Ein Ausfahren aus der Tank- und Rastanlage auf die A3 nach Einrichtung der Vollsperrung ist erst wieder am Sonntag (7. Mai 2023), voraussichtlich ab circa 23 Uhr möglich. Dies betrifft sowohl die Richtungsfahrbahn Nürnberg als auch die Richtungsfahrbahn Frankfurt/Main.

Alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner werden um Verständnis für die Maßnahmen gebeten und zu besondere Vorsicht im Bereich der Baustelle angehalten.

Vorschaubild: © Bru-nO/pixabay