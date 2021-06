Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr ist ein Schwertransporter zwischen der Anschlussstelle Schlüsselfeld und Höchstadt Nord in einer Autobahnunterführung der A3 stecken geblieben, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Der Lkw-Fahrer wollte eine Baustelle umfahren und hat deswegen die Autobahn an der Ausfahrt Höchstadt Nord verlassen.

Stahlträger stark beschädigt: Statiker müssen Tragfähigkeit der Autobahnbrücke prüfen

In der Autobahnunterführung zwischen Mühlhausen und Nackendorf blieb der Lastwagen, der einen Bagger geladen hat, stecken und beschädigte dabei die gesamte Unterstützkonstruktion der Autobahnbrücke.

A3: Sperrung mindestens bis Mittwochnachmittag

Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des THW sind vor Ort und versuchen den eingeklemmten Schwertransporter aus der Unterführung zu ziehen. Im Anschluss werden Statiker die beschädigten Stahlträger der Unterführung überprüfen müssen. Laut Polizeipräsidium bleibt die Autobahn noch mindestens bis Mittwochnachmittag gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.