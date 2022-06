Erlangen aktualisiert vor 50 Minuten

Unfall auf Parkplatz

A3 bei Erlangen: Rentner (82) verwechselt Gas und Bremse und schießt mit Porsche in Wassergraben

Zu einem spektakulären Unfall ist es am Mittwoch (01.06.2022) auf einem Parkplatz an der A3 gekommen. Ein 82-jähriger Porsche-Fahrer verwechselte Gas mit Bremse und steuerte sein Fahrzeug in einen zwei Meter tiefen Wassergraben.