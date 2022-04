Erlangen vor 11 Stunden

Feuerwehreinsatz

Große Rauchwolke und Stau nach Lkw-Brand auf A3 - Anhänger mit Stroh fängt Feuer

Auf der A3 in Richtung Nürnberg ist der Anhänger eines Lastwagens in Brand geraten. Zahlreiche Einsatzkräfte waren noch bis in die Morgenstunden im Einsatz. Im Stau, der dadurch entstand, kam es noch zu weiteren Unfällen.