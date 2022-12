Weil er sich an seinem heißen Kaffee verschluckt hat, hat ein 58-Jähriger am Donnerstagnachmittag, dem 15. Dezember 2022, die Kontrolle über seinen Wagen samt Anhänger verloren. Der Unfall ereignete sich auf der A3 in Fahrtrichtung Würzburg. Symbolbild. Foto: Canva; Collage: inFranken.de