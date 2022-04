Mutmaßlicher Angriff auf Spielplatz in Wüstenahorn

auf 13-Jähriger erleidet blutende Platzwunde an Kopf und wird in Notaufnahme gebracht

und wird in Polizei ermittelt und sucht Zeugen, um Tat aufzuklären

Nach einer mutmaßlichen Attacke auf einem Spielplatz in Wüstenahorn laufen Ermittlungen. Dies bestätigt die Polizeiinspektion Coburg am Dienstag (26. April 2022) auf Nachfrage von inFranken.de. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach Streit auf Spielplatz in Wüstenahorn: Junge kommt in Notaufnahme

Ein Spielplatz-Besuch endete am Freitagabend (22. April 2022) mit einem Aufenthalt in der Notaufnahme. Der Vater des mutmaßlichen Opfers, eines 13-jährigen Jungen, hat Strafanzeige gestellt.

Laut den Schilderungen seines 13-jährigen Sohns habe es auf dem Spielplatz einen Streit gegeben, berichtet David Cooper inFranken.de. An diesem sollen der 13-Jährige, seine zwei jüngeren Brüder (10 und 9 Jahre alt) sowie zwei unbekannte Jugendliche beteiligt gewesen sein. Anschließend habe ein Stein den 13-jährigen am Kopf getroffen.

Nach der mutmaßlichen Attacke seien der Verletzte und seine Brüder zur Mutter gelaufen. Cooper selbst habe sich zu der Zeit in Bamberg befunden. Die Mutter habe daraufhin den Vater per Telefon informiert. "Ich bin hingefahren und mit ihm gleich in die Notaufnahme gegangen", schildert David Cooper. Dort sei die Wunde geklammert worden.

Blutende Platzwunde am Kopf: "Am Anfang sah es schon krass aus"

"Die Wunde war schon relativ tief", erklärt der Vater. "Am Anfang sah es schon krass aus." Am Ende sei es aber nicht so schlimm gewesen. "Heute geht es ihm so weit wieder gut", so der 42-Jährige. In die Schule gehe sein Sohn auch wieder.

Was die mutmaßliche Attacke auf dem Spielplatz ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09561/6450.

Der Vater ist erleichtert, dass es seinem Sohn nun wieder besser geht. Der geworfene Stein sei wohl größer gewesen, meint Cooper. Wenn der Stein seinen Sohn richtig an der Schläfe getroffen hätte, wäre er wahrscheinlich nicht mehr selbstständig aufgestanden.