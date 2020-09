Wo liegen Problemzonen im Dorf?

Zu einem besonderen Dorfrundgang trafen sich am Mittwoch rund 40 Bürger Gemündas mit Bürgermeister Maximilian Neeb (FW) und Vertretern des Seßlacher Stadtrats an der Johanneskirche in der Ortsmitte. "Problem- und Entwicklungszonen" für das anstehende ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept), so hieß es in der Einladung der Stiftung "1150 Jahre Dorfgemeinschaft Gemünda ". "Eigentlich wollten wir ja schon viel weiter sein", gestand Neeb bei der Begrüßung. Nach der coronabedingten Verschiebung hoffte er, das ISEK nun zügig voranbringen und schnell zu ersten Ergebnissen kommen zu können. Immerhin ist seit der erfolgreichen, gut besuchten Auftaktveranstaltung mit Ideenwerkstatt in Seßlach im Oktober 2019 fast ein Jahr vergangen (Ergebnisse können unter https://www.sesslach.de/images/ISEK/Auftaktveranstaltung_16102019_PowerPoint_Praesentation.pdf" title="https://www.sesslach.de/images/ISEK/Auftaktveranstaltung_16102019_PowerPoint_Praesentation.pdf nachgelesen werden).