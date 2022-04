Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am vergangenen späten Samstagabend (23.04.2022) am Coburger Bahnhofsplatz sucht die Polizei einen unbekannten jungen Mann, der seinem Opfer ins Gesicht trat.

Gegen 22.30 Uhr befand sich ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Haßberge am vergangenen Samstag am Coburger Bahnhofsplatz in der Nähe einer Apotheke. Dort sah er nach Angaben der Polizei seinen späteren Angreifer, als dieser gegen ein Werbeplakat urinierte.

Unbekannter stößt 28-Jährigen zu Boden: Polizei sucht Zeugen

Nachdem der 28-Jährige den "Wildpinkler" auf sein Fehlverhalten ansprach, entwickelte sich eine lautstarke Meinungsverschiedenheit mit Handgreiflichkeiten. Dabei brachte der Unbekannte sein Opfer zu Fall. Schließlich trat der Täter seinem am Boden liegenden Kontrahenten ins Gesicht. Der 28-jährige Unterfranke trug glücklicherweise keine schweren Verletzungen davon.

Der Täter soll circa 1,82 Meter groß sein und eine athletische Statur haben. Das Alter des Mannes wird auf ungefähr 22 Jahre geschätzt und er war in Begleitung einer Frau unterwegs. Er sprach Hochdeutsch und hatte kurze, mittelblonde Haare.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/6540 zu melden.

Vorschaubild: © Bits and Splits/Adobe Stock (Symbolbild)