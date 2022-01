Zu Gast im Kongresshaus sind der ungarische Cellist Lázló Fenyö und die aus Moskau stammenden Pianistin Julia Okruashvili. Fenyö begeisterte die Musikfreunde bereits vor elf Jahren mit einem ähnlich bunt gewählten Programm wie am nächsten Montag: Diesmal erklingt zunächst eine der beiden späten Cellosonaten Beethovens, ein Werk, das vor 200 Jahren weit in die Zukunft wies.

Es folgt eine Sonate des ungarischen Komponisten Zoltán Kodály. Kodály verarbeitete wie Béla Bartók in seinen Werken volksmusikalische Motive Südosteuropas. Der Beitrag zum aktuellen "Fokus Schumann" der Musikfreunde besteht in Schumanns Fantasiestücken op. 73, ursprünglich nicht für Cello, sondern Klarinette geschrieben. Im zweiten Teil folgen drei Choralvorspiele von Johann Sebastian Bach in einer Bearbeitung durch Zoltán Kodály. Den Abschluss bildet die in unseren Breiten eher selten zu hörende einzige Cellosonate des romantischen norwegischen Komponisten Edvard Grieg.

Lázló Fenyö zählt seit dem Gewinn des Internationalen Pablo Casals Wettbewerbs 2004 zur Weltelite der Cellisten. Er war Solocellist bei der Philharmonia Hungarica, beim Sinfonieorchester des Ungarischen Rundfunks und beim Hessischen Rundfunk Frankfurt. László Fenyo gibt weltweit Meisterkurse, unterrichtete als Dozent an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main und lehrt seit April 2012 an der Musikhochschule Karlsruhe als Professor.

Die Pianistin Julia Okruashvili hat das kammermusikalische Musizieren zum Mittelpunkt ihres künstlerischen Schaffens gemacht hat. Konzertierend in ganz Europa und Japan tätig gibt sie ihre Erfahrungen auch als Lehrkraft an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln weiter.

Tickets und Hygienregeln

Karten für 25 € gibt es bei der Buchhandlung Riemann oder an der Abendkasse. Der Eintritt ist frei für Mitglieder der Musikfreunde Coburg sowie für Schüler und Studenten. Es gelten die aktuellen Hygieneregeln zu COVID-19: Abstand (Belegung 25 Prozent), FFP2 Maskenpflicht im Kongresshaus, 2G Plus. Das bedeutet Zutritt nur für vollständig Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem tagesaktuellen Schnelltest. Für geboosterte Personen besteht keine Testpflicht.