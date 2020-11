Bitterkalt war es am Dienstagmorgen in Coburg - und trotzdem wurde es Franziska Bartl richtig warm ums Herz. Auslöser: viele kleine Kerzen, die plötzlich an verschiedenen "Stolpersteinen" in der Innenstadt flackerten. Wer sie aufgestellt hat, ist nicht bekannt - auch wenn der Vermutung nahe liegt, dass Franziska Bartl und ihre engagierten Mitstreiter vom Arbeitskreis "Lebendige Erinnerungskultur" etwas damit zu tun haben. "Nein, wir waren das nicht", sagt Franziska Bartl auf Tageblatt-Anfrage, "aber wir freuen uns sehr über diese offenbar private Aktion."