Eine 40-Jährige stellte ihr Auto am Dienstagabend (29. November 2022) in der Salzgasse in Weidhausen bei Coburg ab. Leider hatte sie beim Parken offensichtlich vergessen, die elektronische Handbremse festzuziehen. Infolgedessen machte sich der Wagen auf der abschüssigen Fläche selbständig und rollte die Salzgasse hinab. Drei parkende Fahrzeuge wurden dabei, zum Teil erheblich, an der linken Seite beschädigt. Das berichtet die Polizei Neustadt bei Coburg.

Die 49-jährige Beifahrerin, die noch im rollenden Fahrzeug saß, war aufgrund mangelnder Fahrzeugkenntnisse nicht in der Lage, die Handbremse zu aktivieren. Sie musste dem Geschehen bis zum Stillstand tatenlos beiwohnen und blieb glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Autos beträgt mindestens 26.000 Euro.

Vorschaubild: © Tumisu/Pixabay