Nach 18 Tagen herrscht traurige Gewissheit: Ein deutscher Wanderer wurde tot auf Kreta aufgefunden. Der ehemalige Coburger soll nicht ausreichend ausgerüstet gewesen sein für den Trip. Anfang September brach der Kontakt zu dem Anwalt ab.

Kreta war die große Liebe des 53-jährigen Juristen. Nun fand man den ehemaligen Coburger tot in einer Felswand auf der griechischen Insel. Dort war er Anfang des Monats zu einer Höhlen-Tour aufgebrochen. Über den tragischen Vorfall berichtete unter anderem die Bild Zeitung am Freitag.

Seit fast drei Wochen vermisst - Ex-Coburger tot in Felswand gefunden

Laut dem Blatt war die beliebte Kamares-Höhle im Psiloritis-Gebirge das Ziel des Wanderers. Einem Bericht der Coburger Neuen Presse (NP) zufolge hatte er sich aus der Region ein letztes Mal bei seiner Familie gemeldet - danach verlor sich aber jede Spur des 53-Jährigen.

Am Donnerstag wurde schließlich die Leiche des Mannes nahe dem Ort Zaros gefunden. Laut der NP gibt es dazu widersprüchliche Aussagen. Demnach wurde der 53-Jährige entweder von einer Wanderer-Gruppe oder aber von einer Hundestaffel der örtlichen Polizei entdeckt. In den vergangenen Tagen suchten jedoch Einsatzkräfte intensiv nach dem Vermissten, auch die deutsche Botschaft in Athen war an der Aktion beteiligt.

Die Bild vermutet, dass der Anwalt für die anspruchsvolle Wanderung nicht ausreichend ausgerüstet gewesen sein soll. Demnach habe er sich nur in Turnschuhen und wenig Proviant auf den Weg gemacht. Laut der NP soll der Verstorbene aber bereits mehrere Male zuvor zu der Höhle gewandert sein.