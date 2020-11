Vor acht Jahren kamen Tanja Stadlmeyer und ihr Mann Jakob "runter vom Berg": Zuvor hatten sie den Festungshof bewirtet, nun also die ebenfalls traditionsreiche Loreley. "Wir fühlen uns sehr wohl hier", sagt Tanja Stadlmeyer, auch wenn sie wegen Corona zurzeit nur sonntags geöffnet haben und Essen zum Abholen anbieten. "Die Lage direkt zum Schlossplatz hin ist toll und das Ambiente der Gasträume sowieso!" Ebenso schwärmt sie über den Mix aus Stammgästen, Touristen oder an Pfingsten den CC-Mitgliedern. Für Jakob Stadlmeyer ist die Loreley sowieso etwas Besonderes: Hier war er bereits in den 1970er Jahren als Chefkoch tätig.