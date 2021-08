Am Montagabend (30. August 2021) ist es im Coburger Stadtteil Cortendorf zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 32-Jähriger verletzt wurde und ins Coburger Klinikum eingeliefert werden musste. Wie die Polizeiinspektion Coburg am Dienstag (31. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, geriet der 32-Jährige gegen 19.30 Uhr in der Rosenauer Straße mit einer dreiköpfigen Gruppe in Streit.

Im Zuge dessen kam es wechselseitig zu Körperverletzungen. Von einem aus der Gruppe wurde dem 32-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Zudem zog sich der Mann Kopfverletzungen aufgrund von mehreren Schlägen zu. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Derzeit werden noch Zeugen des Vorfalls gesucht - auch, um den Tathergang rekonstruieren zu können. Wer etwas von der Auseinandersetzung mitbekommen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561-645 0 an die Coburger Polizeiinspektion zu wenden.