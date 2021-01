Comedy-Urgestein Michael Mittermeier kommt nach Coburg

kommt nach Am Mittwoch, 17. November 2021, tritt er um 20 Uhr mit seinem Programm "Zwischenwelten" im Kongresshaus Rosengarten auf

Am 17. November 2021 gastiert der Bayer mit seinem in der Zwangspause neu erarbeiteten Programm „Zwischenwelten“ im Kongresshaus Rosengarten in Coburg. Normalerweise wäre er schon 2020 mit seinem Programm "#13" auf großer Deutschland-Tour unterwegs gewesen, doch die Corona-Pandemie hat auch den Plänen von Michael Mittermeier einen dicken Strick durch die Rechnung gemacht. Gute Nachricht für alle Fans des Kabarettisten: Insofern es die Corona-Lage zulässt, wird er 2021 nach Oberfranken kommen.

Wahre und saulustige Geschichten aus der Zeit der Pandemie - die Corona Chroniken

Auch die Künstler der Comedy-Szene sind von den Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht verschont geblieben. Abgesagte Shows und Ungewissheit über die weitere Zukunft waren die Folge. Nun steht fest - insofern es die Lage um Corona zulässt, startet auch der Entertainer Michael Mittermeier optimistisch in das Jahr 2021.

In Zeiten des Corona-Lockdown fand Mittermeier Gefallen am Schreiben von Geschichten und veröffentlichte Ende November 2020 sein erstes Buch mit dem Titel "Ich glaube, ich hatte es schon: Die Corona-Chroniken".

Wahre und saukomische Geschichten aus dem Pandemie-Alltag. Hier liefert Mittermeier genügend humoristische Antikörper, um die Krise locker zu überstehen: Homeschooling-Alarm. Virologen, die cooler als Popstars sind. Hamsterkäufe. Paketboten, die nicht mehr klingeln. Soll man schon mittags seinen Feierabend-Wein trinken? Eines ist klar: Während des Corona-Lockdowns hat auch Michael Mittermeier schon öfter mal die Nerven verloren, aber nie den Humor.

Comedy-Show in einem der schönsten Veranstaltungsorte Bayerns

Das Kongresshaus Rosengarten in Coburg gehört zu den modernsten und beliebtesten Veranstaltungsorten in Bayern und lockt jährlich tausende Besucher in die Region. Ob Konzert oder Theater, Tagung, Kongress, Messe und Ausstellung, mit einem großzügigen Raumangebot und der entsprechenden Atmosphäre wird jedes Event ein Highlight.

Variabel nutzbar, optisch ansprechend und von Tageslicht durchflutet bieten die Räumlichkeiten des Kongresshauses stets den perfekten Rahmen für Veranstaltung aller Art - so auch für die Comedy-Show von Michael Mittermeier.

Seit über 30 Jahren steht der Komiker für intelligenten Wortwitz und für Humor mit Haltung. Bis zu 150 Auftritte im Jahr hat der Comedian normalerweise. Mit seinen Soloprogrammen füllt er die großen Hallen, wurde vielfach ausgezeichnet und ist sogar im englischsprachigen Ausland als Kabarettist erfolgreich.

Neben dem Kult-Komiker Michael Mittermeier planen viele weitere Künstler Auftritte in Franken. Hier finden sie einen Überblick der Veranstaltungs-Highlights für das Jahr 2021.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

