Auch in diesem Jahr wird es im Coburger Rosengarten einen "Stadtstrand" sowie am Goldbergsee einen "Goldstrand" geben. Nachdem der Stadtrat entsprechende Ausschreibungen auf den Weg gebracht hatte, fiel jetzt im Finanzsenat die Entscheidung, wer die jeweils vorübergehende Gastronomie von Mai bis Mitte November betreiben darf: Es ist in beiden Fällen das Quartett aus dem Vorjahr, nämlich Oliver Popp (pp event), Nima Khorsandi (Wohnzimmer Bar), Enrico Pizzato (San Geladona) sowie Massimo Iannelli-Fard (Gingers).

Während sich das Team nicht ändert, passen die vier Betreiber einige Punkte in den Konzepten an.

Am Goldbergsee soll für junge Leute, aktive Sportler, Familien mit Kindern sowie auch Senioren ein gastronomisches Angebot geschaffen werden, "das einen Ausflug an den Goldbergsee abrundet oder auch den Grund für einen Besuch schafft", wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Holzhütte statt Foodtruck

In diesem Jahr setzen die Betreiber auf einen fränkischen Biergarten mit Strand. Statt wie letztes Jahr mit einem Ausschankwagen sowie einem Foodtruck wird die Versorgung der Besucher dieses Jahr über eine mobile Verkaufshütte. Diese passe aufgrund einer rustikalen Bauweise aus Holz auch besser zum Goldbergsee, finden die Betreiber.

Alle Getränke werden in Gläsern und Flaschen (Mehrweg) ausgegeben, um erhöhtes Müllaufkommen zu vermeiden. Ebenso wird es ein Pfandsystem geben.

Für Speisen, die zum Mitnehmen angeboten werden, nutzt das Team nachhaltiges Bio-Verpackungsmaterial aus Bagasse/Zuckerrohr.

Keine Live-Musik

Auch das Freizeitangebot am "Goldstrand" verändert sich: Dieses Jahr werden keine Live-Musik-Events mehr stattfinden. Die Betreiber kommen damit einem Wunsch vor allem der Anwohner in Beiersdorf nach.

Ein Kinderspielplatz sowie ein Tretbootverleih sollen das Angebot am Goldbergsee abrunden. Als tägliche Öffnungszeit ist 11 bis 21 Uhr geplant.

Veränderungen auch beim "Stadtstrand" im Rosengarten

Auch beim Stadtstrand im Coburger Rosengarten gibt es ein paar Anpassungen. So werden sich die Öffnungszeiten - bis auf Sonntag - täglich auf 16 bis 22 Uhr ändern. Das ist auf die letztjährigen Besucherströme des meist jungen Publikums zurückzuführen, wie es in der Pressemitteilung der vier Gastronomen heißt.

Am "Stadtstrand" im Rosengarten wird es auch wieder einige Specials geben: Am Wochenende sollen DJs chillige Beachclub-Musik auflegen, und es werden auch wieder Tanzkurse (unter anderem Zumba mit Nini Beyersdorf) angeboten.

Oliver Popp erklärt abschließend: "Als Betreiber-Team freuen wir uns auf den kommenden Sommer und darauf, unsere Gästen am Goldstrand ab Anfang Mai sowie am Stadtstrand ab Anfang Juni begrüßen zu können. Beide Strände in Coburg haben in erster Linie die Mission, die alle Strände in diversen Urlaubsdestinationen haben: Ein Ort zu sein, an dem man einfach mal durchatmen und einige entspannte Stunden abseits des Alltagstrotts verbringen kann."