Lila Kühe? Gibt's doch gar nicht. Lila Veste? Ist schwierig, aber machbar. Mit den 60 Strahlern, von denen die über der Stadt thronende Burganlage normalerweise bernsteinfarben angeleuchtet wird, ist eine Illumination in Lila technisch zwar nicht hinzubekommen. Aber: Was nicht passt, wurde am Dienstagabend passend gemacht!