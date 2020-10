Milch und Milchprodukte sind wertvolle Lebensmittel, sie sollten laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung täglich in den Speiseplan integriert werden. Für Kindertagesstätten sowie Grund- und Förderschulen (Jahrgangsstufe 1 bis 4) bestand die Möglichkeit, über das EU-Schulprogramm kostenlos Milch und Milchprodukte zu beziehen, teilt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg (Aelf) mit und hat einen wichtigen Hinweis. Denn heuer musste die Schulmilchaktion leider ausfallen.

Einmal die Woche wurde eine Portion Milch, Buttermilch, Joghurt, Quark oder Käse pro Kind an die Schulen und Kindergärten geliefert; und zwar direkt an die jeweilige Einrichtung.

Akzeptanz erhöhen

Zusammen mit begleitenden Maßnahmen sollte so die Akzeptanz für Milch- und Milchprodukte gefördert werden. Die Auswahl der Produkte oblag dabei der Schule. Die einzelnen Produkte konnten auch miteinander kombiniert werden. Gefördert wurden bei diesem Ernährungsprogramm übrigens auch eine Portion Obst und Gemüse pro Kind und Woche.

An der Schulmilchaktion erfuhren Grundschüler von den Beschäftigten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Coburg außerdem einmal im Jahr viel Wissenswertes zum Thema Milch.

Jetzt schon anmelden

Dieser Schulmilchtag, der jedes Jahr immer an einer anderen Schule durchgeführt wurde, war immer etwas ganz Besonderes für die Kinder. Aufgrund der aktuellen Einschränkungen müsse die Veranstaltung ausfallen. Doch laut Mitteilung ist sie für nächstes Jahr wieder geplant. Der Schulmilchtag sei schon rot im Kalender notiert. Bei Interesse an der Teilnahme können Kitas und Schulen sich jetzt melden, und zwar beim Landwirtschaftsamt Coburg, Anna-Maria Veigl, Telefon 09561/7691133. Nähere Informationen zum Schulmilchprogramm und zu den Teilnahmevoraussetzungen finden Interessierte unter www.schulprogramm.bayern.de. Bei Fragen zum Programm können sie sich auch an die oben genannte Ansprechpartnerin am Landwirtschaftsamt wenden.

Milch schmecken und entdecken

Das Lebensmittel Milch und dessen Inhaltsstoffe können auch zu Hause erforscht werden.

Folgende Experimente können Kinder machen:

Warum ist die Milch weiß?

Milch besteht aus bis zu 99,5 % Wasser. Und reines Wasser ist schließlich durchsichtig.

Versuchsablauf:

• Benötigt werden 1 Glas mit Wasser, 2 EL Speiseöl, 1 Sprühflasche und 1 Trichter.

• Gib das Speiseöl in ein Glas mit Wasser. Was beobachtest du?

• Fülle nun das Öl-Wasser-Glas mithilfe des Trichters in die Sprühflasche.

• Kräftig schütteln bitte.

• Spritze nun den Inhalt der Sprühflasche zurück in das Glas.

• Was hat sich verändert?

Erklärung:

• Die Fettkügelchen sind fein verteilt. Lässt man Rohmilch etwas im Kühlschrank stehen, bildet sich oben eine Fettschicht. Der Rahm.

• Auf Milchverpackungen findet sich oft das Wort homogenisiert. Das bedeutet die Fettkügelchen sind noch kleiner, besser in der Milch verteilt und bilden keine Fettschicht mehr.

• Das fein verteilte Fett reflektiert das Licht, deshalb erscheint die Milch für uns weiß.

Wie wird aus flüssiger Milch fester Joghurt?

Du brauchst dafür:

• 1 Liter Milch

• 150 g Naturjoghurt

• Rührschüssel

• Schneebesen

• 6 saubere Gläser mit Deckel

• Wasserkocher

• großer Kunststoffbehälter mit Deckel (alle Gläser sollen hineinpassen)

• Decke oder große Handtücher

Versuchsablauf:

• Gieße die Milch in die Schüssel und gib den Joghurt dazu. Kratze den Joghurtbecher gut aus. Verrühre nun mit dem Schneebesen die Milch mit dem Joghurt.

• Gieße die Mischung in saubere Schraubgläser.

• Schraube die Gläser zu und stelle sie in den großen Behälter.

• Erhitze mit dem Wasserkocher Wasser und gieße es zu den Gläsern in den Behälter. Die Gläser sollten bis knapp unter dem Deckel im Wasser stehen.

• Verschließe den Behälter und stelle ihn auf die Decke oder das Handtuch. Nun musst du den Behälter gut in die Decke einpacken. Lass den Behälter über Nacht ruhig stehen.

• Trockne am nächsten Morgen die Gläser ab und stelle sie in den Kühlschrank.

• Wie hat sich die flüssige Milchmischung verändert? Wie schmeckt sie?

Erklärung:

• Das Eiweiß der Milch, kann ähnlich wie bei deinem Frühstücksei gerinnen. Es wird also fest.

• Durch die Zugabe von Joghurt sind Milchsäurebakterien in der Milch. Diese machen aus dem Zucker der Milch Milchsäure. Und diese Säure lässt das Eiweiß gerinnen. Deshalb schmeckt Joghurt manchmal auch etwas säuerlich.

• Milchsäurebakterien mögen es warm und ruhig. Deshalb musstest du die Gläser warm einpacken und über Nacht ruhig stehen lassen. Rütteln und schütteln mögen die Milchsäurebakterien nicht.

• Auch mithilfe von Zitronensaft, kann das Eiweiß der Milch "dickgelegt" also geronnen werden. So kannst du zuhause zum Beispiel auch selbst Quark herstellen.

Nun kannst du das Ergebnis deines "Experimentes" mit etwas Honig, frischen Früchten, Haferflocken oder pur genießen. Dein selbst gemachtes Joghurt solltest du immer im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb einer Woche aufessen.

Guten Appetit.

Tipps:

• Wenn du frische Milch vom Bauern verwendest, musst du diese auf 90 °C erhitzen und dann wieder abkühlen lassen. Durch die hohen Temperaturen werden unerwünschte Bakterien unschädlich gemacht.

• Je höher der Fettgehalt der Milch und des Joghurts, umso cremiger wird der Joghurt. Bei niedrigen Fettgehalten wird dein selbst gemachtes Joghurt stichfester.