Rödental vor 25 Minuten

Verkehrsunfall

Zusammenstoß im Kreis Coburg: 20.000 Euro Schaden und ein verletztes Kind

Weil ein 81-jähriger Autofahrer die Haltelinie überfuhr, prallte am Sonntag (15.05.2022) an einer Kreuzung in Rödental (Landkreis Coburg) mit einem anderen Pkw zusammen. Bei dem Unfall wurde ein Kind verletzt.