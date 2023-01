Rödental : 69-Jähriger von Unbekanntem überfallen - mit Pfefferspray attackiert

In Rödental war es vergangenen Mittwoch (18. Januar 2023) zu einem Überfall vor dem Möbel Hofmann Einrichtungshaus in der Oeslauer Straße gekommen. Gegen 19.30 Uhr habe ein 69-jähriger Mann das Möbelhaus verlassen. "Noch an der Ausgangstüre, gegenüber des Hallenbades", sei der Mann von einem Unbekannten aufgehalten und mit Pfefferspray attackiert worden. Anschließend habe der Täter versucht, dem 69-Jährigen seinen Aktenkoffer zu entreißen.

Täter flieht nach Überfall : "Wer hat etwas gesehen"?

"Dieser wehrte sich aber so sehr, dass der Angreifer flüchtete und über die Rathausstraße in Richtung Mahnberg verschwand. Sein Opfer musste verletzt in einer Augenklinik behandelt werden", heißt es vonseiten der Polizei, die seitdem nach dem unbekannten Täter fahndet. Jetzt bittet die Kripo um Hilfe aus der Bevölkerung.

Der Beschreibung nach sei der Täter circa 1,70 m groß und schlank. Er habe einen olivgrünen Parka und eine Jogginghose getragen. Beim Überfall hatte er außerdem eine schwarze Sturmhaube über den Kopf gezogen.

Wer am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr im Bereich des Möbelhauses, Rathausstraße und Mahnberg in Rödental einen Mann gesehen hat, auf den diese Beschreibung zutrifft, solle sich mit seinen Hinweisen bitte unter 09561/6450 bei der Kripo Coburg melden. Wichtig für die Ermittler seien außerdem auch Beobachtungen vor und nach dem Überfall gegen 19.30 Uhr.