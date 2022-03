Ein 27-jähriger Mann bemerkte in der Nacht von Dienstag (22.03.2022) auf Mittwoch (23.03.2022) in Rödental Geräusche im Hausflur seines Anwesens in der Schmiedsgasse, im Ortsteil Oeslau.

Als er zur Haustüre ging, um nachzusehen, entdeckte er Licht im Keller seines Hauses. In einem der Kellerräume versteckte sich ein Einbrecher, der offensichtlich auf der Suche nach einem Schlafplatz für die Nacht gewesen war, berichtet die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg.

Einbrecher flieht - Personenbeschreibung bekannt

Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben:

zirka 180 cm großer Mann

hagere Erscheinung

zirka 28 Jahre

mittelblonde, extrem kurz rasierte Haare

spricht Hochdeutsch

führte Rucksack mit sich

Der Unbekannte entfernte sich, nachdem er ertappt worden war, sofort vom Anwesen. Eine kurz darauf eingeleitete Fahndung der Polizeistreife verlief aber erfolglos. Die Polizisten stellten allerdings fest, dass mehrere Gartentüren in der unmittelbaren Umgebung offenstanden und ein Schuppen in einem Garten in der „Untere Eichgartenstraße“ unberechtigt geöffnet und durchwühlt worden war.

Polizei sucht nach Hinweisen

Wer kann Angaben zur unbekannten Person geben? Gibt es Zeugen, denen etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen ist? Hinweise nimmt die Polizei Neustadt bei Coburg unter der Telefonnummer 09568 9431-20 entgegen.

Vorschaubild: © sdecoret/Adobe Stock (Symbolbild)