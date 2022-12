Ein unbekannter Täter hat sich im Zeitraum zwischen Freitagmittag (23. Dezember 2022) und Montagabend (26. Dezember 2022) an einer Wohnungstür in Oeslau, einem Stadtteil von Rödental (Landkreis Coburg) zu schaffen gemacht, indem er Flüssigkleber in das Türschloss einbrachte. Die Polizei Neustadt bei Coburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Vermutlich mit Sekundenkleber manipulierte ein Unbekannter den Schließzylinder der Wohnungstür eines Anwesens in der Schlesierstraße, sodass sich diese nicht mehr öffnen ließ. Ein Schlüsseldienst musste der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg zufolge beauftragt werden, damit der Bewohner seine Wohnung wieder betreten konnte. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Kreis Coburg: Verklebtes Türschloss - nicht der erste Fall

In der jüngsten Vergangenheit wurden bereits mehrere verklebte Türschlösser in Rödental gemeldet. Ob es sich hierbei um denselben Täter oder dieselbe Täterin handelt, ist noch unklar.

Zeug*innen, die etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09568/9431-0 bei der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg zu melden.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / Schluesseldienst