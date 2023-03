Unbekannte drangen am Freitag (10. März 2023) in ein Firmengebäude in der Oeslauer Straße ein. Dort verschafften sie sich Zugang zu mehreren Räumen und stahlen einen Kleintransporter sowie die zugehörigen Schlüssel. Laut Polizeipräsidium Oberfranken ereignete sich die Tat im Zeitraum von 19 bis 20 Uhr.

Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. Dabei hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Wie Geschäftsführer Thorsten Stöwer inFranken.de erklärt, sei dies bereits der dritte Busdiebstahl.

Polizei sucht Zeugen - wer hat den Transporter im Landkreis Coburg gestohlen?

Bei dem Wagen handelt es sich um einen weißen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen CO-PS155. Sein Wert wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Besonders auffällig: Auf dem Fahrzeug ist im Frontbereich, sowie auf beiden Fahrzeugseiten der blaue Firmenschriftzug des Rödentaler Catering-Services Stöwer angebracht. Am nächsten Tag (11. März) fiel der entwendete Sprinter im Bereich Meiningen im angrenzenden Thüringen auf, konnte jedoch durch die Polizei nicht mehr angehalten werden.

Nun hat die Kriminalpolizei Coburg den Fall übernommen: Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Oeslauer Straße Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.