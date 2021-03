Der Verwaltungssenat der Stadt Coburg hat am Montag grünes Licht für ein Testprojekt gegeben: Für die Dauer von zunächst einem Jahr wird es Radfahrern erlaubt, durch die Spitalgasse zu fahren. Wichtig: Diese Regelung gilt ausschließlich in der Zeit von 18 bis 10 Uhr - also dann, wenn auch (motorisierter) Lieferverkehr in der Fußgängerzone erlaubt ist.

Ob eine solche Freigabe für den Radverkehr auch ganztägig denkbar wäre, bezeichnete Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) als "zweiten Schritt". Jetzt gehe es erst einmal darum, Erfahrungen zu sammeln, wie sich die Freigabe zwischen 18 und 10 Uhr auswirkt. Anschließend werde man entscheiden, ob daraus eine dauerhafte Regelung wird oder nicht.

Kai Holland vom Ordnungsamt hatte in der Sitzung unter anderem darauf verwiesen, dass in der Coburger Innenstadt der Radverkehr im Fußgängerbereich grundsätzlich freigegeben sei - mit der Spitalgasse als derzeit noch einzige Ausnahme. Eine testweise Freigabe der Spitalgasse zumindest während der üblichen Lieferzeiten sei im Arbeitskreis Rad intensiv diskutiert worden.

Wie der Vorlage des Ordnungsamts zu entnehmen war, komme eine ganztägige Freigabe derzeit nicht in Betracht, da bei normalem Geschäftsbetrieb ein zu großer Konflikt mit den hohen Fußgängerströmen bestehe.

Als Argumente für eine Freigabe von 18 bis 10 Uhr werden aufgelistet, dass in dieser Zeit nur eine geringe Fußgängerfrequenz herrsche und dass es sich um eine Gleichbehandlung mit dem motorisierten Lieferverkehr handele.