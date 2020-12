Weil in Lockdown-Zeiten öffentliche Konzerte untersagt sind, gastiert Quadro Nuevo per Live-Stream bei "Leise am Markt". Knapp zweieinhalb Monate nach dem umjubelten Auftritt beim Festival "It'z Jazz" im Landestheater bringt das Ensemble ein Weihnachtsprogramm zu Gehör.

Der Auftritt bei "Leise am Markt" ist eines von insgesamt vier Lives tream-Konzerten im Advent mit Quadro Nuevo - an diesem Abend in folgender Besetzung: Mulo Francel (Saxofon und Klarinette), Andreas Hinterseher (Akkordeon und Bandoneon), Didi Lowka (Bass und Percussion)sowie als Special Gast: Philipp Schiepek (Gitarre).

Hier geht es am Sonntag, 6. Dezember, 18 Uhr, zum Live-Stream aus Coburg: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAKbFsQqFcsWVNxiQUbd0qw7xycZeyl-C