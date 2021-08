Coburg aktualisiert vor 1 Stunde

Konzert-Tipp

Oper-Air-Konzert: Pur spielt 2022 auf dem Coburger Schlossplatz - hier gibt es Tickets

Die Band Pur rockt wieder die deutschen Bühnen: Bei vier Open-Air-Konzerten im Sommer 2022 in Süddeutschland können die Fans unter freiem Himmel mitfeiern und mitsingen. Der letzte der Auftritte finden am 28. August 2022 auf dem Schlossplatz in Coburg statt.