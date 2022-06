Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg vom 05. Juni 2022

Stadtgebiet Coburg

Kappen-Klau

COBURG. Am Sonntag, zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr, wurden vier Teilnehmer des Coburger Convents Opfer eines Diebstahls. Ihnen wurde in der Mohrenstraße bzw. im Steinweg ihre getragene Schirmmütze der Studentenverbindung entwendet. Die Täter flüchteten anschließend mit ihrer Beute und konnten nicht mehr eingeholt werden.

Auch eine Fahndung der Polizei verlief negativ.



Ladekabel entwendet

COBURG. Am Samstagnachmittag entwendete ein 14-Jähriger einen Adapter mit Ladekabel in einem Geschäft in der Spitalgasse. Der Entwendungsschaden beträgt 13 Euro.



Pkw angefahren

COBURG. Ein 61-Jähriger parkte am Samstag, zwischen14.00 Uhr und 19.45 Uhr, seinen Pkw in der Garden-City-Straße entlang einer Hecke bei den dortigen Schrebergärten. Als er zu seinem Daimler zurückkam stellte er fest, dass die linke Fahrerseite eingedrückt war. Der Geschädigte konnte in Erfahrung bringen, dass in dieser Zeit ein Mann mit einem roten Anhänger in der Nähe seines Pkw rangierte. Dieser Mann soll dort auch einen Schrebergarten besitzen. Ob er allerdings für den Schaden verantwortlich ist, ist noch nicht geklärt.

COBURG. Eine weitere Unfallflucht trug sich am Freitag, gegen 10.00 Uhr, zu. Als ein 41-Jähriger wieder zu seinem geparkten Pkw in der Weimarer Straße kam, fand er einen Zettel hinter der Windschutzscheibe vor. Eine Zeugin beobachtete, wie ein Pkw gegen seine vordere Stoßstange gestoßen ist. Sie hinterließ auf dem Papier ihre Personalien und das Kennzeichen vom Unfallverursacher. Der Schaden an der Stoßstange beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

COBURG. Auch ein Mofa-Fahrer wollte sich den Folgen seines verursachten Unfall nicht stellen und flüchtete. Am Samstag, gegen 12.45 Uhr, fuhr der Mofa-Fahrer auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw auf. Die Golf-Fahrerin bog in die Zufahrt zum Parkhaus Post ein und musste halten. Der ihr folgende Zweirad-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf. Im Anschluss setzte der Mann zurück und flüchtete mit dem Mofa. Die 18-Jährige Pkw-Fahrerin nahm die Verfolgung auf und ihr Beifahrer gab über Handy der Polizei die Verfolgungsstrecke bekannt. Schlussendlich konnte der Flüchtende von der Polizei im Wirtsgrund in Empfang genommen werden. Der Grund für die Flucht dürfte der hohe Alkoholwert von fast 1,5 Promille bei dem 59-Jährigen sein.

Landkreis Coburg



Radfahrerin schwer verletzt

UNTERSIEMAU, LKR. COBURG. Am Samstagnachmittag befuhr eine Gruppe von 4 Radlern den Radweg neben der Bamberger Straße stadtauswärts. Ihnen kamen zwei Radfahrer entgegen. Eine 58-Jährige aus der Vierer-Gruppe krachte frontal mit dem entgegenkommenden 76-jährigen Radler zusammen. Die Unfallursache für den Zusammenstoß der beiden Radfahrer konnte vor Ort nicht genau geklärt werden, da jeder angab rechts gefahren zu sein. Bei dem Sturz verletzte sich die 58-jährige Pedelec-Fahrerin trotz getragenen Fahrradhelmes so schwer, dass sie mit dem verständigten Rettungshubschrauber in Klinikum nach Meiningen geflogen wurde. Auch der 76-Jährige wurde leicht verletzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg vom 21. Mai 2022

Stadtgebiet Coburg

Diebstahl eines Fahrrads

Am Freitag, kurz nach 22.00 Uhr, hielt sich ein 32-Jähriger für ca. eine halbe Minute in der Tankstelle in der Ernst-Faber-Straße auf. Sein unverschlossenes grau-oranges Mountainbike der Marke Cube, Typ Reaction GTC eagle, stand vor der Tankstelle. Die Gunst der Stunde nutzte ein bisher unbekannter Dieb und entwendete das Rad. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen, konnte der Dieb und das Fahrrad nicht mehr aufgefunden werden.

Hausbrand in der Sauerbruchstraße

Etwa 5000 Euro Schaden verursachte ein Feuer am Freitag, gegen 18.15 Uhr.

Unbeabsichtigt wurde wohl der Küchenherd eingeschaltet, bevor die Hauseigentümer ihren kranken Wellensittich zum Tierarzt nach Mitwitz brachten.

Bei ihrer Rückkehr war das Obergeschoss schon stark verqualmt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Wohnungsinhaber kamen vorsorglich zur Beobachtung ins Klinikum Coburg.

Abgefahrener Außenspiegel brachte Alkoholdelikt zutage

Ein 36-Jähriger befuhr am Freitag, kurz nach 18.00 Uhr, die Buchbergstraße von der Parkstraße kommend in Richtung Unterer Pelzhügel und musste an einer Engstelle anhalten. Eine 48-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Parkstraße und streifte beim Vorbeifahren den haltenden Mercedes und beschädigte den Außenspiegel. Bei der Unfallaufnahme vor Ort stellten die Beamten bei der Dame starken Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von fast 3 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines zu Folge.



Verkehrsunfälle

Um kurz nach halb vier am Freitag wollte ein 49-Jähriger in seine Grundstückseinfahrt in der Rodacher Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommen Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Während dieser Unfall noch relativ glimpflich ausging, führte ein Zusammenstoß in der Brückenstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Um 13.17 Uhr am Freitag will eine 22-Jährige von der Brückenstraße in die Raststraße nach links einbiegen. Hierbei übersieht sie einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Ford Galaxy. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw streifte der Ford noch einen geparkten VW und der Seat der Unfallverursacherin rutscht an ein Verkehrszeichen und beschädigt dieses. Beide Fahrzeugführer, sowie die Mitfahrer des Seat, kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Raststraße komplett gesperrt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 17.000 Euro.

Auch auf der Frankenbrücke hat es am Freitag gekracht. Gegen 11. 25 Uhr wollte eine Kia-Fahrerin auf der Frankenbrücke von der Angerkreuzung kommend nach rechts auf die B 4 in Fahrtrichtung Lauterer Höhe abbiegen. Sie musste dabei verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte die nachfolgende BMW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Die Beifahrerin des Kia klagte vor Ort über Schmerzen und will sich zum Arzt begeben. Die Fahrerinnen blieben unverletzt.

Halskette eingesteckt

Ein 14-Jähriger wurde in der Drogerie in der Spitalgasse dabei beobachtet, wie er eine Halskette im Wert von 23 Euro in seine Bauchtasche steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Neben der Anzeige wegen Ladendiebstahl erhielt der junge Mann noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, da dies schon der 2. Diebstahl in dem Geschäft war.

Außenspiegel abgefahren

Als eine 19-Jährige am Freitagmittag wieder zu ihren geparkten Pkw kam, musste sie feststellen, dass der Außenspiegel zerbrochen vor dem Pkw lag.

Sie stellte ihren Seat Ibiza ordnungsgemäß am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr in Scheuerfeld, in der Dr.-Otto-Straße 18, am Straßenrand ab. In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmittag fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug ihren Außenspiegel ab, ohne dies der Polizei zu melden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Coburg: 09561/645-0



EBERSDORF BEI COBURG, LKR.COBURG.

Auch auf der Bundesstraße 303 kam es zu einer Unfallflucht. Um 18.30 Uhr fuhren mehrere Fahrzeuge in Richtung Sonnefeld, als urplötzlich ohne erkennbaren Grund ein Pkw-Fahrer eine Vollbremsung hinlegte. Der dahinter fahrende Lkw kann ebenfalls durch eine Vollbremsung noch zum Stehen kommen. Allerdings schaffte es der dritte Fahrer nicht mehr und fuhr auf. Während der Seat-Fahrer und der Lkw-Fahrer vor Ort blieben, flüchtete die Unfallverursacherin.

Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Coburg: 09561/645-0

