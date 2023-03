Die Werbegemeinschaft Neustadt veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Bereich Kultur Sport Tourismus der Stadt Neustadt b. Coburg am Samstag, 1. April 2023 wieder die traditionelle Frühlingsfeier auf dem Neustadter Marktplatz. Wie die Stadt Neustadt b. Coburg mitteilt, beginnt der Markt um 08:00 Uhr und endet um 13:00 Uhr.

Musikalische Eröffnung ist um 10:00 Uhr mit einem Platzkonzert der Stadtkapelle Neustadt. Das Jugendorchester spielt zu einem Frühlingskonzert zwischen 11:30 und 12:30 Uhr auf.

Dank einer Spende der Sparkasse Coburg-Lichtenfels kann die Ausgabe der Ostergeschenke an die Kinder der betreffenden Jahrgänge (2018 – 2021) auf dem Markplatz über die Werbegemeinschaft Neustadt und den Museums- und Heimatverein in der Zeit von 10:00 – 12:30 Uhr erfolgen. Dieses Jahr gibt es außerdem einen Gutschein in Höhe von 5 Euro dazu, den die Werbegemeinschaft Neustadt dankenswerterweise sponsert. Die entsprechenden Gutscheinkarten werden Mitte März von der Stadt Neustadt an die Kinder verschickt.

Neben den Markthändlern des „Bauern- und Wochenmarktes“ werden auch Verkaufsstände wie die Bäckerei Motschmann, das Deko-Stübla, Jana Schneider Deko-Artikel und noch einige mehr vertreten sein. Auf eine Neustadter Bratwurst oder ein Galettes muss natürlich auch nicht verzichtet werden!

Als Highlight wird für die Kinder Luftballon-Modellage auf dem Marktplatz angeboten. Eine zusätzliche Besonderheit in diesem Jahr ist, dass die Mediathek im Rathaus von 09:00 – 13:00 Uhr geöffnet ist. Dort wird zu drei Uhrzeiten, 10:00 Uhr/11:00 Uhr/12:00 Uhr ein Bilderbuchkino vorgeführt. Jeweils im Anschluss daran bietet die Mediathek eine kleine Bastelaktion für die Kinder an.

Ansprechpartner für die Veranstaltung ist der neue Vorsitzende der Werbegemeinschaft Neustadt, Herr Christian Luther (Tel. 09568 85011), der gerne auch noch weitere Anfragen und Anmeldungen von interessierten Standbetreibern für die Neustadter Frühlingsfeier 2023 entgegennimmt.