Ein bislang unbekannter Autofahrer hat zwischen Freitag (30. Dezember 2023) und Dienstag (03. Januar 2023) tiefe Driftspuren in einem Feld in der Nähe eines Gewerbegebietes in Neustadt bei Coburg hinterlassen. Danach machte er sich sprichwörtlich "vom Acker", wie die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg am Donnerstag (04. Januar 2023) in einer Pressemitteilung schreibt.

Das Flurstück grenzt an den Straßen "Am Lerchenfeld" und "Mühlweg". Der Unbekannte verursachte großflächige Schäden in Höhe von mehreren hundert Euro. Nun ermitteln die Beamten und hoffen auf Hinweise von Zeugen. Wer Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09568/94310 bei der Polizei zu melden.