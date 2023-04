Bald ist es wieder soweit – vom 14. bis 21. Mai findet in Neustadt bei Coburg und Sonneberg das Internationale PuppenFestival statt. Wie das Spielzeugmuseum Neustadt berichtet, bietet es anlässlich dessen ein attraktives und abwechslungsreiches Programm für jedes Alter.

Open-Air-Gottesdienst und Puppentheater am Eröffnungstag

Der Eröffnungstag des Internationalen PuppenFestivals Neustadt und Sonneberg, 14. Mai, startet mit einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinden Haarbrücken-Ketschenbach-Thann, Neustadt und Wildenheid-Meilschnitz sowie der katholischen Pfarrgemeinde Neustadt St. Ottilia. Der Open-Air-Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen findet auf dem Hindenburgplatz direkt vor dem Spielzeugmuseum Neustadt statt.

Am Nachmittag begeistert das Puppentheater "Harlekin" aus dem thüringischen Schmiedefeld am Rennsteig um 14.30 Uhr und 16.30 Uhr mit zwei kostenfreien Vorstellungen von Kaspers lustigsten Abenteuern (Dauer: je ca. 40 Min.). Bei gutem Wetter spielt Handpuppenspezialist Jörg Tolksdorf auf dem Hindenburgplatz direkt vor dem Spielzeugmuseum Neustadt, bei Schlechtwetter im Museum.

Neustadt.Vereint

Inmitten der PuppenFestival-Woche am 17. Mai richtet das Spielzeugmuseum Neustadt zudem einen unterhaltsamen Abend mit abwechslungsreichem Programm aus. Zusammen mit verschiedenen Tanzgruppen, dem Singer-Songwriter Heiko Hermann und dem Coburger Kinder- & Jugendtheater bringt das Spielzeugmuseum Neustadt von 18 bis 22 Uhr den Hindenburgplatz direkt vor dem Museum zum Beben und lässt gemeinsam mit den Besuchern die Puppen tanzen.

18–19 Uhr: Verschiedene Tanzgruppen aus der Region präsentieren ihr Können (die Tanzgruppe Minis (6-10 Jahre) der SG Rödental und die Straight Line Dancer aus Sonnefeld)

19.30–21.30 Uhr: Live-Musik | Heiko Hermann begeistert mit einer guten Mischung aus Oldies, Country, Rock und Pop

21.30–22 Uhr: Feuershow des Coburger Kinder- & Jugendtheaters

Für das leibliche Wohl und kühle Getränke sorgt der Foodtruck des Seecafés in Neustadt. Der Getränkewagen Tommy-Island aus Rödental mixt köstliche Cocktails.

Puppenkunst und buntes Familienprogramm

Von Donnerstag bis Samstag, 18.-20. Mai, finden zudem wieder die Lebenden Werkstätten im Spielzeugmuseum Neustadt statt. Zahlreiche Puppenkünstlerinnen, die bereits u.a. mit dem Max-Oscar-Arnold-Kunstpreis ausgezeichnet wurden, sind an diesen drei Tagen mit ihren Kunstwerken zu Gast; ebenso einige Miniaturisten, die ihr Handwerk der Puppenkunst im ganz Kleinen präsentieren. Darüber hinaus kann einer fachkundigen Puppendoktorin über die Schulter geschaut werden. Debra Nagel verarztet kleinere und größere Verletzungen und steht auch den Besuchern und ihren Puppen mit Rat und Tat zur Seite (Donnerstag und Freitag).

Obendrein ereignet sich am Samstag, 20. Mai, von 13-17 Uhr der beliebte Familientag am und im Spielzeugmuseum Neustadt: Am Familientag am und im Spielzeugmuseum Neustadt ist einiges geboten: Während Phantaro jedermann mit seiner Ballon- und Zauberkunst in den Bann zieht, sorgt ein Spieleparcours für ausreichend Bewegung. Wer mag, kann sich beim Kinderschminken ein farbenrohes Kunstwerk ins Gesicht zaubern lassen.

Zudem lädt "Ebo" Plüschtiere zum Teddybärenstopfen ins Museum ein und auch die Modellbahnfreunde Rödental freuen sich auf zahlreiche Interessierte an ihrer Anlage. Obendrein ist das BRK mit einem Aktionszelt im Einsatz und versorgt darüber hinaus alle Hungrigen mit leckeren Bratwürsten – und auch Biene Maja als flauschiger Walking Act ist unter den Gästen und kann es kaum erwarten, mit seinen kleinen und großen Fans ein Foto zu machen. Das Jugendblasorchester Neustadt sorgt mit stimmungsvollen Klängen für die musikalische Unterhaltung – und um ca. 15 Uhr erfreut zudem die Kindertrachtentanzgruppe der Grundschule Wildenheid-Haarbrücken Klein und Groß mit einem Auftritt. Für das leibliche Wohl ist allzeit bestens gesorgt und auch Fabios-Eiswagen fehlt nicht.

Sonderausstellung: SchrankenLos

Die menschliche Figur als Inspiration zu einer künstlerischen Auseinandersetzung ist das Kernthema der Künstlerausstellung SchrankenLos, die vom 5. Mai bis 31. Juli 2023 im Spielzeugmuseum in Neustadt bei Coburg zu sehen ist.

Reduktion, Abstraktion, Formensprache und die expressive künstlerische Aussage sind ihre wesentlichen Elemente und gänzlich unabhängig von Materialien, Farbigkeit und Größe.

Die Ausstellung geht der Frage nach, wie „SchrankenLos“ die Darstellungsformen der menschlichen Anatomie und ihre Interpretationsmöglichkeiten sein können. Um diese zu erreichen, will Museumsleiter Udo Leidner-Haber nun auch den Austausch mit weiteren Bildenden Künsten wie Grafik und Malerei anregen und in die Ausstellung integrieren. Auch dies soll den Besuchern wie gewohnt weiterführende Denkanstöße geben.