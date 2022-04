Ein Ausflug in den Osterferien ins Spielzeugmuseum in Neustadt bei Coburg lohnt sich allemal. Vom spannenden Osterquiz über gesellige Osterspiele bis hin zum kreativen Bastelspaß für zu-hause ist alles mit dabei. Wie die Stadt Neustadt berichtet, dreht sich um die Ostertage alles um das Thema "Osterfest". Wer sich an den Feiertagen dafür Zeit nehmen möchte, kann dies täglich von 10 bis 17 Uhr tun.

Über die Ostertage und in den Osterferien dreht sich im Spielzeugmuseum Neustadt alles rund ums Osterfest. Im Museum stehen verschiedene kreative Mitmach-Angebote und Spiele zum Ausprobieren bereit. So können bspw. tolle Filterhasen gebastelt und hübsche Osterkörbchen gestaltet werden, die an der Museumskasse anschließend sogar mit leckeren Ostereiern befüllt werden. Außerdem laden lustige Gesellschaftsspiele wie "Lotti Karotti" oder "Max Mümmelmann" zu einer fröhlichen Partie ein. Wer sein Osterwissen testen möchten, ist beim Osterquiz genau richtig, und wer eher auf Spurensuche gehen möchte, hat bei der Osterhasenfahndung richtig Spaß.

Und wer sich noch ein Stück kreativen Bastelspaß mit nach Hause nehmen möchte, ist mit der Bastelspaß-Tüte des Spielzeugmuseums Neustadt bestens bedient. Die Bastelspaß-Tüte mit beiden monatlichen Angeboten kostet 2 Euro und beinhaltet im April die Materialien für ein "Süßes Osterkörbchen" sowie die Materialien für das Angebot "Tierische Fingerpuppen". Die Bastelspaß-Tüten sind auch eine schöne Geschenkidee für das Osternest oder ideal als Ferienbeschäftigung.