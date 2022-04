Am späten Donnerstagabend (14.04.2022) konnten zunächst zwei Personen dabei beobachtet werden, als diese über den Zaun des Kindergartens Am Moos kletterten und sich so Zutritt zum Gelände verschafften, wie die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg mitteilte.

Durch die eingetroffenen Polizeikräfte konnten die vermeintlichen "Einbrecher" schließlich eng umschlungen im Turm des Klettergerüstes aufgefunden werden. Hierbei handelte es sich um einen 21-jährigen Neustadter, sowie eine ebenfalls 21-jährige Neustadterin. Beide Personen gaben an, sich an ihrem ehemaligen Kindergarten zu einem Date verabredet zu haben. Offensichtlich wollten sie hier eine alte „Kindergartenliebe“ wieder aufleben lassen, so die Polizei. Beide Personen müssen nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs rechnen.