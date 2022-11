Wie die Stadt Neustadt bei Coburg berichtet, warte in diesem Jahr auf alle Besucher des Neustadter Nikolausmarktes wieder ein ganz besonderes Highlight.

Anlässlich des Neustadter Nikolausmarktes, der am Wochenende vom 02. – 04.12.2022 auf dem neugestalteten Marktplatz stattfindet, hat sich der Bereich Kultur Sport Tourismus der Stadtverwaltung Neustadt überlegt, am Samstag, 03.12. eine Bimmelbahn in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr zwischen dem Nikolausmarkt am Marktplatz und zwei weiteren Haltestellen durch die weihnachtlich beleuchteten Straßen Neustadts pendeln zu lassen.

1. Haltestation: Busbucht oberhalb der Buchhandlung Stache, Heubischer Straße

2. Haltestation: vor dem Museum der Dt. Spielzeugindustrie, Ostpreußenstraße

3. Haltestation: vor der „Alten Weihnachtsfabrik“, Sternenweg

Die Abfahrt erfolgt etwa alle 25 Minuten an den oben genannten Haltestellen.

Die Rundfahrt ermöglicht es Ihnen, an jeder der drei Haltestellen während der oben genannten Zeiten ein- und auszusteigen und lädt zu einem Besuch der „Offenen Weihnachtswerkstatt“ im Spielzeugmuseum, sowie in die „Alte Weihnachtsfabrik“ ein, wo Sie den Weihnachts-Schnäppchenmarkt und das Mal-Event besuchen können.

Was die Bimmelbahn besonders attraktiv macht?

Sie ist für alle Gäste am Nikolausmarktwochenende kostenlos nutzbar – also ein ganz besonderes Highlight für Groß und Klein.

Öffnungszeiten Neustadter Nikolausmarkt:

Freitag, 02.12.2022: 16:00 – 20:00 Uhr

Samstag, 03.12.2022: 10:00 – 20:00 Uhr

Sonntag, 04.12.2022: 13:00 – 19:00 Uhr