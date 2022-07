Leona und Stefan Kellerbauer kommen am Donnerstag, den 28.07.2022, um 19 Uhr im Rahmen des 2. Neustadter Kultursommers mit ihrem Programm „Italien und Spanien - Länder der Sonne, der Trauben und der Musik“ in die kultur.werk.stadt nach Neustadt bei Coburg. Einlass ist dabei um 18.30 Uhr, wie die Stadt Neustadt und die Agentur Streckenbach GmbH und Co. KG berichten.

Leona und Stefan Kellerbauer, Sopran und Tenor aus München präsentieren italienische Canzoni, weltberühmte Opern-Melodien und feurige Zarzuelas (spanische Operette), in bunten Kostümen und romantischen Bildern. Die Stadt Neustadt macht zudem Vorfreude auf südländischen Wein in der Pause.

Mit ihren vielseitigen, klassischen und unterhaltsamen Programmen, begleitet von Pianisten, aber auch innerhalb von Opernfestspielen, Orchester- und Kirchenkonzerten, tritt das Paar auf bekannten Bühnen vieler Orte, Städte und Länder, wie Deutschland, Italien, Österreich, Schweiz, Tschechien, Frankreich (Paris), USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten (Dubai) und gar in Algerien (Algier), auf.

Begleitet werden sie von dem in München bekannten Pianisten Florian Markel.

Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online über www.reservix.de für 24,20 Euro oder www.agentur-streckenbach.de für 20,00 Euro pro Ticket erhältlich.