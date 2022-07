An der Grundschule an der Heubischer Straße in Neustadt bei Coburg befinden sich aktuell mehrere Lehrer und Angestellte im Krankenstand. "Wir haben derzeit vier Lehrkräfte, die krankheitsbedingt ausfallen", berichtet Schulleiterin Brigitte Kräußlein am Freitag (15. Juli 2022) inFranken.de. Hinzu kämen fünf weitere Mitarbeiter der Schule.

In einem Schreiben von Anfang der Woche informierte die Schulleitung die Eltern der Schülerinnen und Schüler über mögliche Auswirkungen - etwa in Form eines früheren Unterrichtsendes. Aufgrund der Erkrankung des Personals könne letztlich auch der Gang ins Homeschooling nicht ausgeschlossen werden. "Dies soll aber die Maßnahme sein, die wir zu allerletzt einsetzen würden", heißt es in der Mitteilung.

Neustadt bei Coburg: Grundschule erwägt Rückkehr ins Homeschooling - "allerletzte Maßnahme"

"Würden weitere Lehrkräfte ausfallen, sieht sich die Schulleitung in Absprache mit dem Elternbeiratsvorsitzenden und dem Staatlichen Schulamt in Coburg gezwungen, das Homeschooling wieder anzusetzen", heißt es in den an die Eltern gerichteten Zeilen.

"Das Schreiben war eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit die Kinder nicht auf einmal überraschend auf der Straße stehen", erklärt Schulleiterin Kräußlein im Gespräch mit inFranken.de. "Die Eltern sollten vorbereitet werden - für den Fall, dass sich die Situation verschlimmert." Kräußlein zufolge hat sich die Lage im Verlauf der Woche glücklicherweise nicht weiter verschärft.

"Wir haben bis heute durchgehalten und alle Kinder beschulen können", konstatiert die Leiterin der Grundschule zum Wochenausklang merklich erleichtert. Die vom Krankenstand betroffenen Kinder seien in anderen Klassen untergekommen. "Wir haben die Klassen geteilt, damit alle versorgt sind. Das war uns wichtig."

Mehrere Lehrkräfte krank - Schulleiterin betont: Kein Corona-Ausbruch an Grundschule

Aufgrund der Erkrankungen des Lehrerpersonals endete der Unterricht am Freitag für alle Klassen der Grundschule in Neustadt bereits um 11.15 Uhr.

Inwieweit etwaige Corona-Infektionen für den Ausfall der Lehrkräfte verantwortlich sind, ist unbekannt. Einen Corona-Ausbruch habe es an der Schule gleichwohl nicht gegeben. In so einem Fall wären auf jeden Fall die Behörden verständigt worden, versichert Kräußlein.

Ob die erkrankten Lehrer bis Montag wieder genesen sind, muss nun das Wochenende zeigen. Der Gang ins Homeschooling bleibt laut der Schulleiterin grundsätzlich der letzte Lösungsansatz bei der Bewältigung der Lage.