Neustadt bei Coburg vor 20 Minuten

100 Einsatzkräfte

Brand in Mehrfamilienhaus sorgt für Großeinsatz: Mann (28) soll Feuer absichtlich gelegt haben

Rund 100 Einsatzkräfte kämpften am frühen Silvestermorgen gegen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus Neustadt bei Coburg - das Feuer wurde wohl vorsätzlich gelegt. Ein 28-Jähriger sitzt in U-Haft.