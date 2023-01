Das Spielzeugmuseum in Neustadt bei Coburg kann auf ein äußerst erfolgreiches Museumsjahr 2022 zurückblicken. Das innovative Konzept „80 Tage Kultur.erleben“ habe sich im vergangenen Jahr durchweg in der Praxis bewährt und so stehe den Besuchern auch in 2023 ein attraktives Veranstaltungsprogramm zur Verfügung, wie das Museum der Deutschen Spielzeugindustrie erklärt.

Programm für alle Generationen

„Im letzten Jahr konnten wir mit „80 Tage Kultur.erleben“ den kleinen und großen Besuchern ein derart reichhaltiges Kulturangebot bieten, wie es dies so noch nie gab. Sowohl diese 80 Tage als auch das gesamte Museumsjahr waren für uns überaus erfolgreich – wir freuen uns sehr über die rund 8.500 Besucher, die das Museum 2022 belebt sowie die vielfältigen kulturellen und museumspädagogischen Angebote wahrgenommen haben“, berichtet Museumsleiter Udo Leidner-Haber begeistert.

Und auch im neuen Jahr 2023 setzt sich dieser Schwung fort. „80 Tage Kultur.erleben“ wird es nun nicht mehr achtzig Tage am Stück geben, sondern das gesamte Jahr über verteilt. Hierfür hat sich das Museumsteam zwölf verschiedene Themenmonate ausgedacht: von der Glaubens.- und Reise.Kultur über die Puppen.- und Spiel.Kultur bis hin zur Industrie.-, Genuss.- und Weihnachts.Kultur.

Grundlage von „80 Tage Kultur.erleben“ bildet die internationale Trachtenpuppensammlung des Museums. „Dieses Schatzkästchen umfasst rund 1000 Trachtenpuppen aus über 100 Ländern. Kulturelle Vielfalt nicht nur museal zu präsentieren, sondern im Rahmen diverser Veranstaltungen auch aktiv zu erleben, ist uns sehr wichtig. Deshalb bietet das Konzept von „80 Tagen Kultur.erleben“ die ideale Möglichkeit, den kleinen und großen Besuchern über alle Generationen hinweg ansprechende und vielfältige Themenangebote darzubieten“, so Museumspädagogin Alexandra Taschner.

Themen-Monat Januar: Glaubens.Kultur

Der Januar steht im Spielzeugmuseum Neustadt ganz im Zeichen der Glaubens.Kultur. Drei Veranstaltungen prägen diesen Themen-Monat besonders.

Am Freitag, 13. Januar 2023, findet erstmals das Ü60-Café im Spielzeugmuseum Neustadt statt. Einmal im Monat, immer der zweite Freitag, sind alle Ü60er sehr herzlich zu einem geselligen Nachmittag ins Museum eingeladen. Von 14 bis 16 Uhr ist genügend Zeit und Raum zum Kaffee trinken und Tratschen - darüber hinaus steht jeder Termin unter einem anderen Motto: Im Januar bereitet das Museumsteam ein spannendes Programm zum Thema "Kerzenschein" vor, denn schließlich ist am 2. Februar Lichtmess. Gemeinsam werden Kerzen gegossen und gestaltet, außerdem erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes zu den verschiedenen Bräuchen in der Winterzeit. (Kosten: 7 Euro inkl. Eintritt, Material, Kaffee & Kuchen, Anmeldung unter 09568-5600 bzw. info@spielzeugmuseum-neustadt.de).

Zusammen mit der Evang.-Luth. Kirchengemeinden Haarbrücken-Ketschenbach- Thann und Wildenheid-Meilschnitz feiert das Spielzeugmuseum Neustadt am Samstag, 14. Januar, um 14 Uhr den Spielplatz-Kindergottesdienst. Es sind alle Kinder, egal welcher Konfession sie angehören, herzlich willkommen. Nach einer kurzen Begrüßung und einem Gebet wird eine biblische Geschichte aus der Kinderbibel vorgelesen und diese durch Aktionen (spielerisch) vertieft. Im Anschluss gibt es Kaffee, Tee und Kuchen. Der Eintritt zum Spielplatz-Kindergottesdienst ist frei.

Unter dem Motto "Was glaubst du denn?" präsentiert das Spielzeugmuseum Neustadt am Samstag/Sonntag, 21. und 22. Januar, von 11 bis 16 Uhr eine spielerische Erlebnisreise durch die Welt der Religionen. An verschiedenen Mitmach-Stationen gehen die kleinen und großen Besucher bspw. folgenden Fragen auf den Grund: Was ist ein Laubhüttenfest? Warum wohnt der Papst in Rom? Was ruft der Muezzin? Was ist ein Mandala? An welche Götter glaubt man in Indien?



Die Kreativität kommt in der Offenen Werkstatt „Die Weltreligionen“ an diesen beiden Tagen natürlich auch nicht zu kurz. (Kosten: regulärer Eintritt)