Musik aus Österreich hat auch in Deutschland viele Fans: Wenn Zuschauer von den Sitzen aufspringen und STS’ „Fürstenfeld“ mitsingen, bei Ambros’ „Skifoan“ die Arme in den Himmel recken oder bei Fendrichs „Macho Macho“ jede Zeile auswendig kennen, dann sind sie wohl gerade in einem der Konzerte von „I Am From Austria“, der größten Austro-Pop-Show Europas.

Von bekannten Chart-Hits bis zu berührenden Klassikern aus 50 Jahren Austro-Pop

In dieser mitreißenden Revue feiert der österreichische Pop sein fulminantes Comeback: als eine große Party mit einer „Überdosis G’fühl“, das dank aufwendigster Technik auch in der letzten Reihe noch zu spüren ist. Mit viel Humor, Spielfreude und Authentizität zünden die Musiker von „I am from Austria“ ein Hitfeuerwerk auf der Bühne, das 50 Jahre lang international Geschichte geschrieben hat.

Und einmal mehr zeigt, welche brillanten Songschreiber und Künstler der Austro-Pop in all den Jahren hervorgebracht hat.

Die spaßige wie berührende musikalische Reise führt durch das unerschöpfliche Hitrepertoire des Austro-Pops mit Klassikern wie „Großvater“ von STS, „Weiße Pferde“ von Georg Danzer oder „Weilst a Herz hast wia a Bergwerk“ von Rainhard Fendrich. Die leiseren Songs jenseits der Chartbreaker sorgen dabei regelmäßig für Gänsehaut, darunter beispielsweise Karl Preyers „Romeo und Julia“, Ostbahnkurtis „Feuer“, Hubert von Goiserns „Weit weit weg“ oder „Flying High“ von Opus.

Eindrucksvolle Spielstätte für mitreißende Bühnenshow

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Bühnenshow "I Am From Austria" auf den 25. Juli 2021 verschoben wurden. Der Austragungsort könnte imposanter kaum sein: Fans können sich auf eine spannende Show vor historischer Kulisse des Schlosses Tambach im Landkreis Coburg freuen.

Im Vorjahr mussten fast alle kulturellen Veranstaltungen abgesagt werden, doch 2021 soll alles besser werden.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

