Meeder: Gesundheitsamt verkündet Abkochanordnung für Neida

In Neida, einem Gemeindeteil der oberfränkischen Gemeinde Meeder (Landkreis Coburg), sind Bakterien im Leitungswasser festgestellt worden. "Das Trinkwasser in Neida überschreitet aktuell die in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwerte", erklärte die Gemeinde am Dienstag (27. September 2022) in einer Mitteilung. Für die Haushalte in Neida gilt seitdem eine entsprechende Abkochanordnung. Das Gebot bleibt erst einmal bestehen, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag (30. September 2022).

Neida: Haushalte müssen Wasser nach wie vor abkochen - Anordnung gilt vorerst weiter

Bei den im Wasser entdeckten Bakterien handelt es sich der Gemeinde Meeder zufolge um Enterokokken. "Um die Gefährdung für Ihre Gesundheit auszuschließen, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Coburg ab sofort eine Abkochanordnung /ein Abkochgebot ausgesprochen", erklärte die Gemeinde Meeder in ihrer Erstmitteilung vom 27. September.

In Richtung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger ergehen demnach folgende Hinweise:

"Trinken Sie Leitungswasser nur abgekocht.

Lassen Sie das Wasser mindestens drei Minuten sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu empfehlen.

Nehmen Sie für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden ausschließlich abgekochtes Leitungswasser.

Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung und andere Zwecke ohne Einschränkung nutzen."

Bei Enterokokken handelt es sich um kugelförmige Bakterien der Ordnung der Milchsäurebakterien. Laut dem Portal wassertest-online.de kommen Enterokokken in der Natur, bei Menschen und Tieren und in einigen tierischen Lebensmitteln vor. Manche Enterokokken-Arten können als Krankheitserreger allerdings schwere Infektionen bei Personengruppen mit geschwächter Immunabwehr auslösen.

Wie lang das erlassene Abkochgebot für Neida noch gilt, ist aktuell noch unklar. "Die neuen Laborwerte liegen uns leider noch nicht vor", hielt die Gemeinde Meeder am 30. September fest. "Die Leitungen werden von uns kontinuierlich gespült, um die Verunreinigung zu beseitigen." Die Gemeinde will am Dienstag (4. Oktober 2022) die Öffentlichkeit von dem Laborergebnis in Kenntnis setzen. "Wir bitten Sie um ein wenig Geduld und Verständnis", appelliert die Gemeinde an die Bürgerinnen und Bürger.