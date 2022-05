Meeder vor 44 Minuten

Polizeieinsatz

Einbrecher schlagen zweimal zu - und erbeuten 13.000 Euro Gesamtwert

Zweimal kam es in der Nacht von Montag (23.05.2022) zu Einbrüchen in der Gemeinde Meeren (Landkreis Coburg). In beiden Fällen wird von denselben Tätern ausgegangen. Auf ihrem Raubzug erbeuteten die Einbrecher einen Gesamtwert von mehr als 13.000 Euro.