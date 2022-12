Meeder: Bakterien im Trinkwasser festgestellt - Abkochgebot in Herbartsdorf

In Herbartsdorf, einem Gemeindeteil der Gemeinde Meeder (Landkreis Coburg), sind Bakterien im Leitungswasser nachgewiesen worden. "Das Trinkwasser in Herbartsdorf überschreitet aktuell die in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwerte", teilt die Gemeinde Meeder am Donnerstag (22. Dezember 2022) in einer amtlichen Bekanntmachung mit. "Hierbei handelt es sich um Enterokokken."

Bei Enterokokken handelt es sich um kugelförmige Bakterien der Ordnung der Milchsäurebakterien. Laut dem Portal wassertest-online.de kommen Enterokokken in der Natur, bei Menschen und Tieren und in einigen tierischen Lebensmitteln vor. Manche Enterokokken-Arten können als Krankheitserreger allerdings schwere Infektionen bei Personengruppen mit geschwächter Immunabwehr auslösen.

Abkochgebot in Herbartsdorf - das rät die Gemeinde Meeder

Das Abkochgebot, das ausschließlich für Herbartsdorf erlassen wurde, gilt bis auf Weiteres.

Die Gemeinde Meeder rät den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern:

Trinken Sie Leitungswasser nur abgekocht.

Lassen Sie das Wasser mindestens 3 Minuten sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens 10 Minuten abkühlen.

Die Verwendung eines Wasserkochers ist aus praktischen Gründen zu empfehlen.

Nehmen Sie für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden ausschließlich abgekochtes Leitungswasser.

Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung und andere Zwecke ohne Einschränkung nutzen.

Wie lang das erlassene Abkochgebot in Kraft ist, ist aktuell noch unbekannt. "Die Leitungen werden von uns kontinuierlich gespült, um die Verunreinigung zu beseitigen", heißt es vonseiten der Gemeinde. Das Trinkwasser wird demnach in den nächsten Tagen erneut einer Probe unterzogen.