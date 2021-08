Am Mittwochnachmittag (25. August 2021) war ein 30-jähriger Autofahrer gerade dabei in Rödental mit seinem Wagen in die Gnaileser Straße in Richtung Mönchrödener Straße einzufahren. Als er abbremste, um langsam an Autos, die am Fahrbahnrand parkten, vorbeizufahren, rannte plötzlich ein sechsjähriges Mädchen zwischen den geparkten Autos auf die Straße.

Geistesgegenwärtig, so schreibt die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg am Donnerstag (26. August 2021) in einer Pressemitteilung, lenkte der 30-Jährige sein Auto nach links, konnte zwar einen Frontalzusammenstoß mit dem Kind vermeiden, allerdings erfasste er das Mädchen doch noch mit der rechten Fahrzeugfron. Die Sechsjährige wurde dadurch schwer verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.