Landkreis Coburg: So teuer sind Weihnachtsbäume in diesem Jahr - Verkäufer erklärt Preissteigerung

Landkreis Coburg : Weihnachtsbaumverkauf ist gestartet

: ist gestartet Christbäume werden teurer - Verkäufer äußert sich

- Verkäufer äußert sich Das sind die Hintergründe der Preissteigerungen

Am Montag (5. Dezember 2022) hat Markus Zettl wieder begonnen, Weihnachtsbäume im Raum Coburg zu verkaufen. Der Betreiber des "Josef Zettl Obst-Gemüse Großhandels" in Neustadt erläutert im Gespräch mit inFranken.de, weshalb die Menschen in diesem Jahr etwas tiefer in die Taschen greifen müssen, wenn sie einen Christbaum kaufen wollen.

Weihnachtsbaumverkauf im Kreis Coburg - so viel kosten sie heuer

"In diesem Jahr sind die Bäume ein paar Euros teurer geworden", berichtet Zettl am Dienstag (6. Dezember 2022). Es sei allerdings schwierig zu sagen, wie viel höher die Preise im Vergleich zum vorherigen Jahr sind. Der Weihnachtsbaumverkäufer informiert über die Faktoren, auf die die Verteuerung zurückzuführen sei. Die gestiegenen Energiepreise spielten dabei eine große Rolle: "Wir verkaufen dänische Bäume, der Transportweg ist teurer geworden." Auch der Dünger, der für die Züchtung der Bäume genutzt werde, koste mehr.

Auf die Frage nach den Reaktionen der Christbaum-Käufer auf die erhöhten Preise erläutert Zettl: "Mein Eindruck ist, dass durch die Medien bekannt geworden ist, dass die Bäume teurer werden. Die Leute waren vorbereitet." Deshalb sei er bislang auf viel Verständnis bei den Käufern getroffen. Er habe auch hinsichtlich des Kaufverhaltens der Kunden keinen Unterschied zum vorherigen Jahr bemerkt, "aber wir verkaufen ja erst seit zwei Tagen", betont er.

Zettl betreibt drei Weihnachtsbaum-Verkaufsstände, in Coburg (am Mediamarkt), in Neustadt (am Moos) und in Sonneberg (am alten Busbahnhof). Diese Verkaufsstellen seien montags bis samstags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, darüber hinaus komme es auf das Wetter an. Wie viel der Meter Baum bei ihm je nach Art kostet, will Zettl nicht genau verraten. Die beiden größten Weihnachtsbaum-Verbände der Republik nennen einen durchschnittlichen Laufmeterpreis für Nordmanntannen von 21 bis 27 Euro, für Blautannen von 12 bis 16 Euro und für Fichten von 9 bis 12 Euro.

