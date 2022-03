Unfall wegen "Rechts vor links"-Missachtung im Landkreis Coburg: Am Montagmittag (28.2.2022) hat eine 53-jährige Autofahrerin aus Dörfles-Esbach an der Kreuzung der Weimarer Straße mit der Eisfelder Straße die Vorfahrtsregelung nicht beachtet und so einen Verkehrsunfall verursacht. Dies berichtet die Polizeiinspektion Coburg in einer Pressemitteilung.

Dabei galt für die Unfallverursacherin im Kreuzungsbereich "Rechts vor links". Die Frau überfuhr den Kreuzungsbereich der Weimarer Straße und der Eisfelder Straße ungebremst, als von der rechten Seite ein 35-jähriger Autofahrer in das Auto der 53-Jährigen krachte. Der Mann befuhr die Eisfelder Straße und wollte rechts in Richtung Eisenacher Straße abbiegen.

Dörfles-Esbach: Autocrash wegen Vorfahrtmissachtung - 5 Verletzte

Als er das Auto der 53-Jährigen sah, konnte der vorfahrtsberechtigte Autofahrer sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte mit seiner Pkw-Front in die rechte Autoseite der Frau.

Das Fahrzeug der 53-Jährigen kippte in Folge des Unfalls auf die linke Seite und blieb schwer beschädigt liegen. Die Unfallverursacherin konnte sich glücklicherweise anschließend selbst aus ihrem Auto befreien. Alle Unfallbeteiligten wurden vorsorglich vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht.

Vor Ort waren zwei Notärzte und drei Rettungswagen zur Versorgung der Fahrzeuginsassen. Da beide Unfallwagen massiv beschädigt waren, musste sie abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun gegen die 53-jährige Unfallverursacherin wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung.